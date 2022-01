Reporta GCDMX 'buena señal' en comportamiento de cuarta ola de Covid en CDMX

Con 2 mil 406 personas hospitalizadas por Covid, la Ciudad de México por primera vez en cinco semanas de crecimiento de contagios e ingresos durante esta cuarta ola de la pandemia, ayer tuvo una reducción en la ocupación hospitalaria.

En conferencia, Eduardo Clark García, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), señaló que este comportamiento es una buena señal en la tendencia que se podrá confirmar en los próximos días.

Información relacionada: Edomex sigue en semáforo amarillo; no se prevén módulos de pruebas para COVID-19

El funcionario dijo que este descenso está asociado también a la disminución de 25% de los casos positivos detectados, al pasar 8 mil casos positivos al día a 5 mil 500 aproximadamente, lo cual también va de la mano con la reducción de la positividad que cayó del 39 al 31%.

“Ayer no vimos crecimiento por primera vez desde que hemos iniciado el año y esto se une básicamente a tres días en los cuales hemos visto en la Ciudad de México muy poco crecimiento afortunadamente en la ocupación hospitalaria, esto es una buena noticia, es algo que no habíamos visto y también refleja alrededor de cuatro días de estabilización y una ligera tendencia a la baja de los ingresos hospitalarios, del número nuevo que ingresa a diario a los hospitales, esperamos entonces poder confirmar estos datos con mayor certidumbre en los siguientes días, pero es una buena señal que no habíamos visto en lo que llevamos de este año”, indicó.

Al respecto la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum explicó que si bien no se quieren adelantar, es posible que esta cuarta ola de la pandemia comience a ceder.

“Esperemos que así sea, lo que podemos informar es que esta semana esta situación que se da, y estamos esperando que gracias al refuerzo y al propio comportamiento de esta variante, pues estamos esperando que la semana que entra siga en esta condición, pero no queremos adelantarnos, pero por lo menos ya esta semana tenemos una tendencia completamente distinta a la que teníamos en semanas previas”, comentó.

La mandataria capitalina agregó que esperarán al próximo viernes para saber si la Ciudad de México regresa a semáforo epidemiológico verde