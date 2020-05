Reporta CDMX ligero incremento en número de personas hospitalizadas por Covid-19

Escucha la nota:



La Ciudad de México reportó un ligero incremento en el número de personas hospitalizadas por Covid-19, por lo que se mantiene una alta ocupación de camas de las unidades que atienden a pacientes con esta enfermedad, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa la mandataria capitalina explicó que por este motivo no se puede hablar de una tendencia decreciente que permita el cambio del semáforo rojo a color naranja.

“La ciudad sigue con una alta ocupación de los de capacidad hospitalaria, aún cuando hemos ido incrementando el número de ventiladores y el número de camas de hospitalización y todavía no estamos en una tendencia decreciente de muchos días que nos permita decir que pues ya hay una disminución de las camas de hospital, entonces de ayer a hoy hubo un ligero incremento, si ustedes pueden ver en los últimos días pues podemos decir que se mantiene constante, que no podemos hablar todavía de una disminución consistente”, indicó.

En este sentido la funcionaria detalló que hasta el corte de ayer en la capital hay 3 mil 402 personas en hospitalización general por Covid y mil 076 en unidades de terapia intensiva.

Recordó que en la medida en que la ciudadanía respete las medidas de confinamiento y sana distancia, habrá mayor posibilidad de avanzar a otros colores del semáforo epidemiológico.

Asimismo la jefa del ejecutivo local negó que se estén abriendo anticipadamente los comercios no esenciales, al tiempo que enfatizó que no habrá toque de queda ni multas para la ciudadanía.

“Es la información y la concientización, nosotros no creemos en toques de queda, no creemos en multas a los ciudadanos, no solamente por convicción sino, como lo he dicho sería prácticamente imposible realizarlo, entonces esta información, la concientización, el trabajo con la gente, sabemos que es complejo, también sabemos que hay una necesidad económica muy importante pero es nuestra responsabilidad, nuestra obligación hablar con la verdad y decir lo que está pasando”, declaró.

Jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum / Especial

Sheinbaum Pardo agregó que reforzarán la campaña “Salva vidas, quédate en casa”, además de que se pondrá en marcha una más sobre la importancia del uso del cubrebocas y la sana distancia.

Hasta el día de ayer en la Ciudad de México se registran 20 mil 999 casos confirmados de Covid-19, 3 mil 673 de ellos en activo y 2 mil 166 defunciones, mientras que la ocupación de camas de hospitalización general es del 73 por ciento y de unidades de terapia intensiva del 65 por ciento.