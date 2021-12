Repiten sorteo de la Champions League y así quedan los enfrentamientos

El sorteo de los octavos de final de la Champions League se repitió debido a problemas técnicos y tras la extracción de las bolas con los nombres de los equipos y se dio un partidazo, Real Madrid contra PSG.

La UEFA aclaró que a raíz de un problema técnico con el software de un proveedor de servicios externo que indica a los funcionarios qué equipos son elegibles para jugar entre sí, se produjo un error material en el sorteo por lo cual se declaró nulo y se se repite para evitar controversias.

*Información relacionada: Atlas rompe maldición de 70 años y ¡se corona campeón de la Liga MX!

Ajax, es uno de los equipos que mejor sensación han causado en la fase de grupos tras ganar todos sus partidos y que lo ponen como un favorito a llevarse la copa.

Round of 16 draw ✔️

Which tie are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/QvZoT0yxqi

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021