Reloj inteligente de Facebook ¿Una competencia para Apple Watch?

Gran revolución provocó el anuncio de Mark Zuckerberg, sobre el nuevo nombre de la compañía en la que es el director ejecutivo, Meta, por ello, surge el rumor de la creación del reloj inteligente de Facebook, lo que supondría una competencia directa para Apple Watch.

Fue el pasado jueves que, en el marco de la conferencia Connect, acerca de la realidad aumentada y realidad virtual, el programador explicó la nueva apuesta de la firma estadunidense.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue su visión sobre el “metaverso”, que hace referencia a un universo paralelo, pero 100 por ciento digital.

Cabe destacar que se trata del cambio de nombre únicamente para la empresa, ya que las redes sociales a su cargo, Facebook, Instagram, WhasApp, Messenger y Oculus mantendrán su denominación e incluso, no habrá efectos en estas.

Apenas el 28 de octubre todo el mundo se enteró del cambio que de cierta forma estaba previsto ante los rumores, y este 29 de octubre, el desarrollo del accesorio no parece estar lejos de ser una realidad.

Resulta que entre los trabajos para incursionar en el metaverso, se incluyen cascos de realidad virtual y lentes de realidad aumentada.

De acuerdo con Bloomberg, que fue el medio que informó sobre la filtración de la imagen del producto, este tendrá una cámara incorporada en la pantalla.

La instantánea filtrada supuestamente la obtuvo un desarrollador de software desde una aplicación para iPhone que permite el control de los lentes inteligentes de Facebook, los Ray-Ban Stories.

Además, el diseño sería muy similar a un Apple Watch, es decir, con una pantalla cuadrada con bordes redondos, donde tendría el lente de la cámara para facilitar las videollamadas.

Según informa RT, el nuevo dispositivo llevaría el nombre de Milan y las fotos y videos capturados por este podrían descargarse a través de celulares con característica de smartphone.

