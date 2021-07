Regreso a clases presenciales es fundamental: Sheinbaum

Pese a que los pronósticos del gobierno capitalino señalan que en agosto la tercera ola de Covid alcanzará el punto más alto en la Ciudad de México con alrededor de 3 mil 500 personas hospitalizadas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbuam dijo que su postura es que se mantenga en pie el regreso a clases presenciales a partir del próximo ciclo escolar.

Tras la entrega de viviendas reconstruidas en la alcaldía Tláhuac, la mandataria capitalina explicó que la única forma de hacer frente a este aumento de hospitalizaciones por Covid es que se siga avanzando en el proceso de vacunación.

Te puede interesar: Imponen pena de 208 años de cárcel para el DRO del Colegio Rébsamen

“Y el objetivo es en la medida que que nos den vacuna, ya ayer dijo el presidente, entre otras cosas me dedico diariamente a estar solicitando vacunas y vacunas para la ciudad, en la medida en que lleguen las vacunas al país y que nos entreguen vacunas a la ciudad, somos la entidad con excepción de Baja California por ejemplo que se vacunó a todos que más vacunados tiene y es en realidad la única manera de ir disminuyendo hospitalizaciones. En este nuevo incremento de hospitalizaciones pues es ir avanzando en la vacunación, pero el derecho la educación también es fundamental, entonces con sana distancia, con cuidados y todo lo que se requiera, pero el regreso a clases es fundamental”, apuntó.

En este sentido la funcionaria descartó un escenario catastrófico para la Ciudad a consecuencia de la tercera ola de Covid.

Recordó que al menos el 63% de los adultos en la capital ya tienen al menos una dosis de vacuna, mientras que se prevé que la siguiente semana se logre esquema completo en personas de 50 años en adelante.

No obstante, aseguró que se preparan las unidades hospitalarias para hacer frente a este repunte, así como otras medidas que se implementaron en enero pasado como el seguimiento médico a domicilio.

“Si siguen llegando las vacunas por eso pensamos que no, la vacuna funciona en todos los lugares del mundo, que no nos va alcanzar una situación como la que vivimos en enero, por eso yo decía no estamos en un escenario catastrófico, pero por supuesto nos tenemos que preparar con las instituciones de salud para poder atender en los hospitales, entonces es lo que estamos haciendo ahorita, tanto vacunando como reforzando con todas las instituciones de salud los hospitales de la ciudad”.

Y todas las medidas adicionales que tomamos en enero que nos permitan en su momento poder atender, a lo mejor no lo requerimos, ojalá, pero las estamos haciendo como lo de hospital en casa porque sobretodo si son más jóvenes a lo mejor no requieren hospitalización y con la visita en casa es suficiente”, refirió.