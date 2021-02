Regresan nombramiento de integrantes del Comité del Instituto de Planeación CDMX

La mandataria local expuso que ordenó que no se publicarán en la Gaceta Oficial estos nombres.

Escucha la nota:



La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum regresó el nombramiento de las 12 personas que integran el Comité Técnico del Instituto de Planeación de la Ciudad de México por incumplir con la normatividad relacionada con la paridad.

En conferencia de prensa, la mandataria local expuso que ordenó que no se publicarán en la Gaceta Oficial estos nombres debido a que de los 12 integrantes de dicho comité, 10 son hombres y solo 2 mujeres.

Asimismo hizo un llamado al congreso capitalino para que a su vez pidan al comité técnico de selección que designaron para que este proceso lo hagan de forma adecuada.

Información relacionada: Recibirá CDMX parte de las vacunas de Sinovac

“Claro que hay mujeres profesionistas que conocen la ciudad, interesadas en la planeación de la ciudad, entonces por eso mismo no entendemos porque nos están entregando un nombramiento de un directorio técnico en donde hay 10 hombres y dos mujeres, por eso lo estamos regresando y haciendo un llamado al congreso de la ciudad de México que a su vez fueron quienes nombraron el Comité técnico de selección para que les hagan un llamado para seleccionar de manera adecuada, con paridad de género”, indicó.

Sheinbaum Pardo recordó que el mismo comité ya habían designado la terna integrada solo por hombres para definir al director del Instituto de Planeación; “desde entonces nosotros llamamos la atención de que esto no era correcto y ahora pues vuelven hacer esto, entonces, no, no. Consideramos que sería ilegal publicar este nombramiento en la Gaceta Oficial y por eso estamos regresando estos nombramientos”.