Regresa Hoy no Circula a su aplicación habitual próximo lunes

Escucha la nota:



A partir del lunes 15 de junio el programa Hoy No Circula vuelve a su aplicación habitual con las restricciones correspondientes al holograma de verificación, luego del cambio del semáforo epidemiológico a color naranja.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, informó que los automotores con hologramas del tipo “exento” “cero y “doble cero” podrán circular todos los días a partir del lunes próximo.

*Información relacionada: Verificentros de CDMX reiniciarán operaciones el 10 de agosto

Los automotores con engomado de cualquier color que cuenten con holograma del tipo “exento”, “00, “0”, “1” o “2” le aplicará la restricción a la circulación de acuerdo con el holograma vencido.

Por ejemplo si el holograma vencido es del tipo “00” o “0” no tiene restricciones a la circulación.

En caso de que el holograma es del tipo “1” debe dejar de circular un día a la semana y dos sábados al mes, de las 5:00 a las 22:00 horas.

Si el holograma es del tipo “2” debe dejar de circular un día a la semana y todos sábados del mes, de las 05:00 a las 22:00 horas.

La Sedema precisó que los automotores con engomado de cualquier color que tengan multa por verificación extemporánea -unidades con engomado amarillo que no verificaron en enero o febrero de este año o unidades con engomado rosa, rojo, verde o azul que no cuentan con su verificación del segundo semestre del 2019- podrán circular bajo la aplicación del programa Hoy No Circula, en tanto no reanuden servicio los centros de verificación.

Una vez que reanude la verificación vehicular en Ciudad de México, dichos vehículos no podrán circular a menos que sea para conducir su unidad a un centro de verificación y con la multa por Verificación pagada.

Los automotores con multa por verificación extemporánea por no verificar en el año 2019 (engomados rosa, rojo, verde y azul) o en enero y febrero de 2020 (engomado amarillo), les aplica la misma condición.

Asimismo los vehículos con multa de verificación extemporánea pagada y vencida con fecha igual o posterior al 25 de marzo, tendrán 30 días para verificar posteriores al reinicio de la operación de los centros.

También los autos que realizaron cambio de matrícula y cuyo plazo para verificar ya venció, tendrán 30 días para verificar posteriores al reinicio de la operación de los centros.

Por último, los vehículos nuevos no verificados les aplica el programa Hoy No Circula con las mismas prerrogativas y a partir del inicio de la verificación, el Hoy No Circula aplicará a las unidades bajo las mismas condiciones que aplica al holograma “2”.