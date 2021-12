Regresa fervor guadalupano a la Basílica; llegan casi 2 millones de visitantes

El fervor Guadalupano regresó a la Basílica a través de los casi 2 millones de visitantes que desde el primero y hasta el 12 de diciembre de este año, acudieron a cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe al cumplirse el 490 aniversario de sus apariciones en el cerro del Tepeyac.

El año pasado como medida extraordinaria para evitar aumentar los casos de contagio por Covid-19, La Villa permaneció cerrada del 10 al 13 y se instaló un cerco en calles aledañas para evitar que los peregrinos llegaran al lugar; por eso, aún cuando se restringió el horario y la permanencia, este año, creyentes como Don Felipe, acudieron para agradecer la salud y bendiciones a María de Guadalupe.

“Pues venimos con la intención de dar gracias a la Virgen por un año más de trabajo, de salud, de bienestar, de toda la prosperidad que nos ha dado en todo el año”, aseguró Don Felipe, dedicado al comercio.

El Arzobispo Carlos Aguiar Reyes, agradeció que los creyentes hayan acatado las disposiciones como no pernoctar en la zona, usar cubrebocas y mascarillas, permanecer el tiempo estrictamente necesario frente al ayate y no contravenir la indicación de no llevarle mañanitas.

El cuidado de los fieles para evitar contagios, agrada a la Virgen, aseguró el Cardenal.

“Una madre se alegra cuando ve que sus hijos se cuidan unos a otros. La responsabilidad es de todos y nuestra madre María de Guadalupe estará muy complacida de que lo hagamos conforme esta establecido para bien de todos los fieles”, aseguró en un mensaje a los creyentes.

Entre los acuerdos alcanzados entre la iglesia católica y el gobierno de la Ciudad de México para evitar los contagios, fue la reducción del horario de visita al templo, de 5:45 de la mañana a 8:00 de la noche.

Se transmitieron las misas y las mañanitas por redes y televisión y se exhortó a los creyentes a acudir a la visita de la Virgen del Tepeyac después del 13 de este mes para evitar aglomeraciones; en contraparte se encendieron veladoras virtuales, antorchas guadalupanas en comunidad, se realizaron tapetes de flores y carteles virtuales con fotografías de familia, como el año pasado, para hacerlos partícipes de estas celebraciones.

Así, quienes acudieron hasta el templo mariano, regresaron a sus casas con la esperanza de que el próximo año, regresen las celebraciones a la virgen cómo años antes acostumbraban.