Refuerzo en L-12 del metro se hará bajo escenario de falla en pernos

El reforzamiento del tramo elevado de la Línea 12 del Metro se hará con base en un escenario donde pudieran fallar los pernos que unen las vigas de metal con las de concreto, como sucedió el pasado 3 de mayo en la trabe colapsada.

En conferencia de prensa, el secretario de Obras, Jesús Esteva, informó que el comité de expertos recomendó la instalación de puntales, trabes y diafragmas, todos ellos de acero.

“¿Qué se logra con este puntal? Disminuir la distancia de la trabe, con esto le damos más capacidad, resiste más la trabe, puede resistir más peso. Segunda cosa, se colocan estos diafragmas y se colocan estos tensores o este reforzamiento con estos diafragmas, ¿con qué objetivo? Con la suposición de que todos los pernos fallaran, de que los pernos se desconectaran y esta estructura tenga la capacidad suficiente para resistir, a pesar de que no estuvieran trabajando los pernos”, indicó.

El funcionario agregó que en la Línea Dorada ya iniciaron los trabajos de topografía con base en el proyecto geométrico y una vez que se obtengan los criterios de diseño, dijo, se podrá aterrizar el Proyecto Ejecutivo.

Respecto a la falta de mantenimiento en la Línea 12 como posible factor en el colapso de la trabe, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum respondió que la principal conclusión de DNV fue una falla de origen en la construcción y enfatizó esta parte al leer 3 veces el párrafo del dictamen que señala la ausencia de pernos como causa del incidente.

“En eso es categórico el informe es decir, lo voy a leer. ‘Los resultados de los análisis indicaron que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las vigas norte y sur facilitada por la falta de pernos funcionales en una longitud significativa, lo que causó que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta’… pero el elemento sustantivo pues es una falla en la construcción, eso obviamente lo tiene que determinar ya en la parte autónoma de la fiscalía las implicaciones que esto tiene, pero es muy claro el dictamen”, puntualizó.

Y luego de que la defensa legal del ex director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, asegurara que la tragedia pudo evitarse debido al conocimiento que tenían las autoridades capitalinas desde diciembre de 2019, Sheinbuam Pardo dijo que no entraría al debate en materia penal.

Señaló que el ex funcionario está en su derecho emitir su opinión, pero consideró que se trata de un tema técnico y no político.

“Él está en su derecho de dar su opinión. Nosotros lo que hacemos de una manera muy profesional y por eso no entramos a un tema político ni mucho menos porque me parece que esto no se puede politizar de ninguna manera, este es un tema técnico, así lo veo yo, es un tema técnico en términos de la reconstrucción de la línea 12 y cada quien está en su derecho de plantear lo que le corresponda”, declaró.

La jefa del ejecutivo local destacó que si bien faltan algunos detalles importantes en la definición del Proyecto Ejecutivo para el reforzamiento de Línea 12, el diseño estructural, que fue elaborado por el Comité Técnico, está prácticamente consensado con el empresario Carlos Slim y su equipo de ingenieros, por lo que se prevé que en los siguientes días se firme el convenio con las empresas constructoras, donde se definirán alcances y las fechas de elaboración de la obra.