Reduce GCDMX horario de operación de comercio en el Centro Histórico

Escucha la nota:



Con el objetivo de reducir los contagios por Covid-19 en el Centro Histórico, donde se registra el paseo de familias enteras y hasta 9 mil personas por hora en corredores como Madero, Correo Mayor y Corregidora, los comercios de giros no esenciales cerrarán a las 17 horas a partir de este domingo, mientras que la siguiente semana operarán sólo de lunes a sábado.

Además en comercio en vía pública podrá operar hasta las 16 horas de martes a sábado, anunció el secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real.

Información relacionada: Cerrarán museos de CDMX para evitar aumento de contagios de Covid-19

“Pero a partir de el día de mañana vamos a cerrar a las 17 horas de lunes a sábado, con ese opción de aquellos comercios que son esenciales. También hemos acordado medidas para el comercio en vía pública, con un ordenamiento alternado para no colocarse domingo y lunes y retirarse a las 16 horas todos los días de operación”, indicó.

En conferencia de prensa, el funcionario señaló que los establecimientos afiliados a la ANTAD permanecerán cerrados los días lunes.

Detalló que se establecerá un proceso de dosificación de ingresos y egresos hacia el Centro Histórico.

Asimismo precisó que para las “colonias de atención prioritaria”, se establece el cierre de tiendas y comercios no esenciales a las 5:00 de la tarde, de lunes a sábado, así como el retiro de venta de comida en la vía pública, con apoyo económico, a sus oferentes.

El secretario de Gobierno también dio a conocer que las empresas con más de 100 empleados que laboren de manera presencial, deberán incrementar del 3 al 10 por ciento la aplicación de pruebas para detectar casos de Covid, las cuales pueden ser de antígeno o PCR.

En tanto, José Merino, director de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) adelantó que es probable que las colonias donde se ubican las principales zonas comerciales de la Ciudad y donde se registran altos niveles de movilidad, se adhirieran al programa de atención prioritaria.

“Es alrededor de la zona comercial de Santa Fe, la zona comercial de alrededor avenida avenida Reforma que puede tocar varias colonias, la parte sur de la alcaldía Miguel Hidalgo, sobre todo alrededor de Anzures, Polanco, y una partecita de la frontera entre las alcaldías de Benito Juárez y Coyoacán cerca de avenida universidad que también son zonas de Comercio y así lo consideraremos en la medición para la inclusión de las colonias”, refirió.

Las autoridades capitalinas reiteraron el llamado a la población para que sigan las 5 reglas anunciadas ayer para detener la curva de contagios: Quédate en casa, si no tienes que salir no salgas; si es indispensable que salgas usa cubrebocas y mantén sana distancia; no fiestas, ni posadas ni reuniones con amigos y familiares; las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar; y si eres positivo a Covid-19 aíslate 15 días y llama a Locatel al 55 56 58 11 11 para seguimiento médico.