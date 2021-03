Reconoce Sheinbaum retraso en atención médica de personas privadas de su libertad

Escucha la nota:



Tras la denuncia que hizo Macarena del Rosario Rodríguez Farré, de nacionalidad española, que se encuentra presa en Santa Martha, penal de la Ciudad de México donde no ha recibido la atención y el suministro de medicamentos que requiere para sus padecimientos que han derivado en que su esperanza de vida no sea mayor a cinco años, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum reconoció que a consecuencia de la pandemia las personas recluidas y en libertad tuvieron que retrasar sus cirugías o tratamientos debido a que el sector salud se concentró en la atención de la Covid-19.

En conferencia de prensa, la mandataria local dijo que en esta materia existen muchas cosas por mejorar y que ahora por fortuna se está recuperando la atención de otros padecimientos que no tienen que ver con coronavirus.

“Recordemos que estamos en medio de una pandemia, la ciudad ha vivido una pandemia, hay muchas personas recluidas y no recluidas que tuvieron que posponer cirugías y algunas atenciones de la salud producto de que los hospitales estaban atendiendo la pandemia, entonces claro que la Secretaría de salud y ahí Oliva ha desempeñado un gran papel trabajando para todos los habitantes de la ciudad, particularmente los que no tienen seguridad social no solamente frente a la pandemia pero en general al derecho a la salud, claro que tenemos que mejorar muchas cosas”, indicó.

Macarena del Rosario Rodríguez Farré, quien en febrero de 2009 fue acusada de secuestro exprés y condenada a 22 años de prisión en un proceso lleno de irregularidades, entre ellas que el consulado de España fue notificado seis meses de su detención.

En 2019 le avisaron que podría obtener su libertad anticipada como parte del plan de atención a mujeres privadas de la libertad de la Ciudad de México.

Sin embargo, el proceso está sin avanzar. El expediente médico no lo ha entregado la Secretaría de Salud. El motivo es que la atención a la pandemia ha causado los retrasos.

La titular de la Secretaría local de Salud, Oliva López, aseguró que la dependencia trabaja en ello y consideró que en todos los casos se encuentra atenta a facilitar los requerimientos en este proceso.

“Seguramente están integrando el expediente, justamente pero lo revisamos y damos respuesta. En todos los casos estamos muy atentos para atender los requerimientos y facilitar la situación, mejorar la salud y la situación de vida de las personas, en todos los casos”, declaró.

Asimismo la dependencia informó a MVS Noticias que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió el día 12 de marzo el informe solicitado a la Secretaría de Salud capitalina, consistente en: Informe del estado actual de la paciente Macarena del Rosario Rodríguez, y Expediente clínico completo (dos tomos) debidamente certificados.