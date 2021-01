Reconoce Sedesa polémica ante uso de ivermectina para tratar Covid

Escucha la nota:



La titular de la Secretaría local de Salud (Sedesa), Oliva López reconoció que existe una polémica y debate con expertos de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE) respecto al uso de la ivermectina como tratamiento para la Covid-19.

En conferencia de prensa, la funcionaria refirió que existe suficiente evidencia científica de la utilidad de este medicamento antiparasitario para tratar casos moderados de coronavirus, sin ningún riesgo para el paciente, motivo por el cual desde finales de diciembre lo recetan, en coordinación con el IMSS, en los centros 230 puntos de toma de prueba que tiene la dependencia distribuidos en la capital del país.

“Sí, hay una coordinación y hay un debate evidentemente, hay una polémica sobre sobre el uso no solamente de la Ivermectina sino de un conjunto de medicamentos. En la perspectiva de una pandemia donde no hay medicamentos específicos antivirales nos parece muy adecuado tomar la decisión de generalizar el uso de Ivermectina, desde la mirada de salud pública, y de dinámica poblacional sabiendo que no va a lastimar a la población, que es un uso seguro y que puede tener un efecto positivo”, comentó.

De esta forma, López Arellano defendió el uso de la ivermectina luego de que el panel multidisciplinario de expertos de la CCINSHAE determinó que no se cuenta con evidencia científica suficiente para recomendar la utilización de este medicamento así como de azitromicina sola y de Ivermectina combinada con azitromicina, como tratamiento para la Covid-19 en ninguna de sus etapas.

Cabe recordar que hasta la semana pasada, de acuerdo con autoridades capitalinas, del 29 de diciembre a la fecha, a través de los 230 puntos de tamizaje, se han entregado más 50 mil tratamientos estandarizados de ivermectina y Azitromicina.