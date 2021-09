Recomienda Sheinbaum a alcaldes electos de oposición que se pongan a chambear

Escucha la nota:



Luego de que los panistas exigieron a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbuam una disculpa pública y la renuncia del secretario de de Gobierno Martí Batres, la mandataria capitalina respondió que no había ninguna razón para ello.

En conferencia de prensa, la funcionaria enfatizó que si bien están en contra de cualquier tipo de violencia, por lo acontecido ayer entre alcaldes de oposición y policías capitalinos afuera del Congreso capitalino, no se puede hacer de la política un circo.

En este sentido llamó a los alcaldes electos de oposición a acudir a las reuniones que fueron programadas para los siguientes días, a fin de atender las problemáticas que afectan a cada demarcación.

“Que no, no hay razón alguna, ninguna razón. Yo más bien, de verdad, pienso que no podemos hacer de la política un circo, que es lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar por la ciudad, por los habitantes de la ciudad. Entonces que asistan a la reunión uno a uno, por qué, repito, porque lo que vamos a trabajar en esas reuniones es por el bien de la ciudadanía”, declaró.

Sheinbaum Pardo pidió a los alcaldes electos de oposición ir más allá de sus diferencias, al tiempo que les recomendó ponerse a trabajar.

“Podemos tener nuestras diferencias, pero hay que dedicarse ya a hacer sus programas de trabajo para cada alcaldía y a sentarnos a trabajar conjuntamente con nuestras diferencias políticas, pero pues ya a chambearle para los habitantes, para la ciudadanía, es una sana recomendación”, apuntó.

En tanto, el secretario de Gobierno Martí Batres atribuyó el altercador de ayer a la falta de comunicación y coordinación entre los panistas.

“Y el grupo parlamentario del PAN llegó a acuerdos para la agenda, para convocar al extraordinario y para el contenido de las reformas, creo que ahí los alcaldes del PAN debieron haber apoyado a sus legisladores o en todo caso reunirse con ellos para precisar sus diferencias, escalan en un conflicto y lo llevan más allá, qué culpa tenemos de esa falta de comunicación y de coordinación de quienes forman parte del mismo partido político”, comentó.

El funcionario aclaró que desde su llegada a la administración capitalina hubo apertura al diálogo y hubo un momento en el que tras la declinación de la alcaldesa electa de Tlalpan a reunirse, fijaron una postura de que solo se reunirían con la jefa de gobierno.

Sheinbaum y Martí Batres cuestionaron nuevamente a los alcaldes electos de oposición su actuar, pues consideraron que hubieran podido ingresar al congreso con el solo hecho de hacerle una llamada a la presidenta de la Mesa Directiva Patricia Báez o al propio secretario de Gobierno.