Recolector de basura se disfraza de miembro de Kiss; Gene Simmons le responde

¡Gran historia la de este recolector de basura! Te imaginas trabajar cómo tu personaje favorito de Kiss y que Gene Simmons te elogie y promocione tu trabajo.

Pues este sueño se le hizo realidad a este hombre, quien se ha vuelto viral luego de que el propio bajista y cantante le dedicara unas palabras a este fanático de la banda.

Este trabajador de limpieza se ha vuelto la sensación en las redes sociales después de que miles de usuarios compartieran un video en el que, al ritmo del icónico tema ‘I was made for lovin’ you’ realiza su labor.

Se le puede apreciar, disfrazado de ‘The Demon’ colgado de la parte trasera de su camión recolector de basura informando a los vecinos que se acerca para recoger sus desperdicios.

En el video se observa, al hombre originario de la ciudad de Monterrey, con toda la actitud gritando “ ¡La basuraaaaa, la basuraaa!” mientras trae de fondo la icónica canción de la banda Kiss.

Al mismo tiempo, se dirige a la cámara haciendo la famosa señal de la bestia, que es popular entre los amantes del ‘rock’ y saca la lengua al estilo de Simmons.

Luego de que comenzó a difundirse el video de este trabajador mexicano, que se ve disfruta de su trabajo, acompañándolo de su música favorita, el tuit llegó al propio Simmons bajista de la banda.

Sin dudarlo, el famoso músico emitió un mensaje, que sin duda dejaría emocionado y en shock a cualquiera, pues el rockero no dudó en aplaudir el trabajo de este hombre.

This handsome gentleman works at the Sanitation Company in Monterey, Mexico…A powerful and attractive man, if there ever was one! Thank you, Rodrigo. pic.twitter.com/YGE6VHJUg1

— Gene Simmons (@genesimmons) January 15, 2022