Reclaman diputados panistas a Sheinbaum por tolerancia a maltrato animal en Mercado de Sonora

Los diputados del PAN en el Congreso capitalino lamentaron que sea por medio de una tragedia, como la ocurrida ayer en el mercado Sonora, cuando se hace conciencia respecto a problemas como el maltrato y contrabando animal.

El legislador Federico Döring llamó a la jefatura de gobierno a trabajar y poner atención a la agenda animalista de la Ciudad, así como a la mayoría en el legislativo local a aprobar la iniciativa de ley que presentaron y que prohíbe la venta de animales vivos en lugares como el Mercado de Sonora.

“Los animales que ayer murieron por el incendio, tiene que ver con que no se haya querido aprobar la propuesta del PAN de prohibir la venta de animales en lugares públicos como en el mercado Sonora. Estos animales han pagado lamentablemente con su vida las consecuencias de lo que no ha sabido legislar el Congreso de la Ciudad y lo que no ha sabido construir como política pública Claudia Sheinbuam con el congreso de la Ciudad”, expuso.

El diputado agregó que la propuesta de Acción Nacional fue elaborada junto con la sociedad civil recogimos, aunado a que participaron varios partidos políticos, por lo que consideró preciso retomarla, a fin de no repetir este tipo de accidentes como en el mercado Sonora.

En tanto, la panista Ana Villagrán convocó a la jefa de Gobierno a no soltar este tema, pues “no dejan de pasar administraciones del Gobierno de la Ciudad y siguen ignorando que en el mercado de Sonora hay sufrimiento”.

“El mercado Sonora es el epicentro del maltrato animal y eso debe terminar, son seres sintientes que no merecen una vida como mercancía, hagamos juntos equipo con el Gobierno y las alcaldías para frenar estas prácticas de dolor hacia los animales”, concluyó.