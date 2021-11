Rechaza Sheinbaum convertir Zona Rosa en Las Vegas

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazó participar con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien pidió 150 millones de pesos para desarrollar un Corredor Turístico-Tecnológico en la Zona Rosa.

No obstante, la mandataria capitalina planteó la posibilidad de llevar a cabo la rehabilitación del sitio mediante un plan parcial en colaboración con los locatarios.

Información relacionada: Permanecerá Programa Ciudad al Aire Libre: Sheinbuam

En este sentido advirtió que no se permitirá la privatización como se establece en el proyecto de la alcaldesa de Cuauhtémoc, por lo que le sugirió que si quiere un lugar de esas características, se vaya a Las Vegas.

“No, no, o sea, no estamos de acuerdo con este proyecto; o sea, ya lo dije, la Zona Rosa no es Las Vegas; o sea, que se vaya a Las Vegas si quiere un proyecto de Las Vegas. Y, no vamos a privatizar, como se pretendía privatizar Chapultepec; lo que sí queremos es la rehabilitación de la Zona Rosa y ahí, inclusive, estamos planteando, junto con locatarios, vecinos de la Zona Rosa la posibilidad de hacer un Plan Parcial para esta zona, para darle rehabilitación. Pero no, no se puede privatizar el espacio público como se pretende”, declaró.

Luego de que la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas sostuvo que con el apoyo o no del Gobierno local se efectuará el proyecto, Sheinbaum Pardo insistió en que no se permitirá la privatización del espacio público. “Ella no tiene atribuciones”, acotó la jefa del Ejecutivo local.