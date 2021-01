Reanudan actividades macro quioscos para pruebas Covid-19

Escucha la nota:



A partir de este sábado 2 de enero, se reanuda la aplicación de pruebas rápidas (antígeno) para detectar Covid-19 en los macro quioscos y centros de salud, luego de la suspensión durante el primero de enero por año nuevo.

En los quioscos se entrega el resultado de las mismas en 20 minutos, con el objetivo de detectar casos positivos de la enfermedad, que las personas puedan aislarse y reciban apoyo.

Se habilitarán 16 macro quioscos -incluidos los ubicados en la explana del Estadio Azteca y en la Casa Jaime Sabines- en un horario de atención de 9 a 17 horas, así como en los 117 Centros de Salud donde se toman muestras de 9 a 13 horas.

Ubicación de los macro quioscos que brindarán servicio el 2 de enero:

1 Álvaro Obregón Casa Jaime Sabines San Ángel Av. Revolución Entre Calle Madero Y Calle Dr. Gálvez, C. P. 01000

2 Azcapotzalco Explanada De La Alcaldía Azcapotzalco Centro Azcapotzalco Calle Castilla Oriente Esq. Av. 22 De Febrero, C. P. 02008

3 Benito Juárez Explanada De La Alcaldía Benito Juárez Santa Cruz Atoyac Av. División Del Norte #1611, C. P. 03310

4 Coyoacán Explanada Del Estadio Azteca Pedregal De Santa Úrsula Coapa Calz. De Tlalpan Esq. Cto. Azteca, C. P. 04730

5 Cuajimalpa Explanada De La Alcaldía Cuajimalpa San Pedro Cuajimalpa Av. Juárez Esq. Av. México, C. P. 05000

6 Cuauhtémoc Explanada De La Alcaldía Cuauhtémoc Buenavista Calle Jesús García Esq. Calle Luis Donaldo Colosio, C. P. 06350

7 Gustavo A. Madero Explanada De La Alcaldía Gustavo A. Madero Villa Gustavo A. Madero Calle 5 De Febrero Entre Calle Garrido Y Calle Alberto Herrera, C. P. 07050

8 Iztacalco Explanada De La Alcaldía Iztacalco Ramos Millán Bramadero I Av. Rio Churubusco Esq. Av. Te C. P. 08000

9 Iztapalapa Explanada De La Alcaldía Iztapalapa San Lucas Calle Aldama #63, C. P. 09000

10 Magdalena Contreras Explanada De La Alcaldía Magdalena Contreras Barranca Seca Calle Álvaro Obregón Esq. Calle J. Moreno Salido, C. P. 10580

11 Miguel Hidalgo Explanada De La Alcaldía Miguel Hidalgo Ampliación Daniel Garza Av. Parque Lira Esq. Calle Gobernador Agustín, Vicente Eguia, C. P. 11860

12 Milpa Alta Plaza Cívica Corregidora De Tecomitl Pueblo San Antonio Tecomitl Av. Morelos Esq. Calle 5 De Mayo, C. P. 12100

13 Tláhuac Explanada De La Alcaldía Tláhuac La Asunción Av. Tláhuac Esq. Calle Nicolás Bravo, C. P. 13000

14 Tlalpan Parque Juana De Asbaje Tlalpan Centro Calle Plaza De La Constitución Esq. Calle, Moneda, C.P 14000

15 Venustiano Carranza Explanada De La Alcaldía Venustiano Carranza Jardín Balbuena III Av. Francisco Del Paso Y Troncoso Esq. Av. Fray Servando Teresa De Mier, C. P. 15900

16 Xochimilco Explanada De La Alcaldía Xochimilco Barrio El Rosario Av. Guadalupe I. Ramírez No. 4, C. P. 16070.

Para el 3 de enero los ciudadanos podrán acudir a los centros de salud que abren fines de semana y días festivos, donde se tomarán muestras de 09:00 a 13:00 horas.

También puede consultarse la ubicación para realizarse la prueba COVID-19 al enviar un mensaje de texto SMS, sin costo, al 51515 con la palabra “Prueba”.

La Ciudad de México continúa con la suspensión temporal de actividades económicas no esenciales hasta el 10 de enero del año en curso, con el propósito de disminuir contagios y hospitalizaciones por COVID-19.

Asimismo, se reitera el llamado a la población a ser responsable y seguir las cinco reglas para disminuir los contagios

:1. Quédate en casa. Si no tienes que salir, no salgas, no te expongas, evita contagiarte o contagiar a tu familia.

2. Si es indispensable que salgas, usa cubrebocas y mantén la sana distancia SIEMPRE.

3. No fiestas, ni posadas ni reuniones con amigos y familiares. Se hace un llamado a pasar las fiestas decembrinas solo con personas que viven en la misma casa.

4. Las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar

5. Si eres positivo a COVID-19, aíslate 15 días y llama a Locatel (55-5658-1111) para recibir apoyo y seguimiento médico.