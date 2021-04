Realiza el Ingenuity segundo vuelo en Marte

El pequeño helicóptero Ingenuity de la NASA realizó este jueves su segundo vuelo sobre Marte, en esta ocasión de mayor duración y altitud, y hasta realizó una ligera inclinación en el aire, informó la agencia aeroespacial.

“¡Ve a lo grande o vete a casa! El MarsHelicopter completó con éxito su segundo vuelo”, escribió en su cuenta de Twitter el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA (JPL, por sus siglas en inglés) y encargado de controlar la misión desde California (EU).

Junto con el mensaje, y como ocurrió con el primer vuelo realizado el lunes, la NASA publicó una fotografía en blanco y negro de la sombra del Ingenuity sobre suelo marciano registrada por una de sus cámaras.

“También alcanzó nuevos hitos de mayor altitud, un vuelo estacionario más largo y un vuelo lateral”, confirmó la agencia.

En una actualización publicada el miércoles en la web dedicada al pequeño helicóptero, que el lunes hizo historia al efectuar el primer vuelo controlado y con motor de una aeronave en otro planeta, la gerente de proyecto, Mimi Aung, informó de los nuevos alcances marcados para el segundo vuelo.

Go big or go home! The #MarsHelicopter successfully completed its 2nd flight, capturing this image with its black-and-white navigation camera. It also reached new milestones of a higher altitude, a longer hover and lateral flying. pic.twitter.com/F3lwcV9kH2

— NASA JPL (@NASAJPL) April 22, 2021