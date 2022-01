‘Quieren reprimirme’: Julio César Chávez Jr. explota contra su padre; asegura que lo golpeó

De nueva cuenta, una polémica en torno a Julio César Chávez Jr. ha salido a la luz, pues recientemente se lanzó contra su padre, la leyenda del boxeo en México.

Bien se sabe que no ha sido del todo fácil la relación entre ambos boxeadores, sobre todo por los problemas que han enfrentado en su salud en cuanto a las adicciones.

Sin embargo, el hijo mayor del excampeón, Julio César Chávez se ha caracterizado por dar ciertas declaraciones un tanto controversiales en torno a la imagen de su padre.

En esta ocasión, el deportista de 35 años de edad se dio un tiempo para manifestar en redes sociales cómo es la relación con su familia, la cual dejó en claro no es del todo buena.

Por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, recordó algunos de sus secretos más íntimos como su adicción a las drogas, y parte de su infancia.

En un primer momento dijo que lo señalan de ser adicto, pero en realidad ya no consume ningún tipo de sustancia nociva para la salud.

“A mí papá le meten una competencia en contra mía. Yo jamás los he molestado para nada (…) Mala educación es decir que yo soy un adicto cuando no consumo nada, mi papá, consume más cosas que yo, yo creo”.

Después de expresar cierta molestia por la forma en que tratan a sus hermanos en cuanto al consumo de drogas, el boxeador aseguró que lo que quieren es reprimirlo.

“Me expreso bien, soy educado ¿Qué quieren? Reprimirme, aprovecharse de mí, es la realidad. Una persona que quiere ayudar a otra no lo hace así y menos con una como yo, no me lo merezco”.