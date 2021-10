¿Quién fue Benito Rivers?, el actor que murió y que soñaba con ser futbolista del Cruz Azul

El actor mexicano, Octavio Ocaña, mejor conocido como ‘Benito Rivers’, murió este viernes de un disparo cuando conducía su camioneta, se desconocen las causas exactas de la manera cómo dejó este mundo, pero ¿Quién era el actor que soñaba con ser futbolista del Cruz Azul?

Fue una de las figuras infantiles más destacadas en los últimos 20 años en la Serie Vecinos, aunque sus inicios fueron en la sección “chiquillos y chiquillas” con el famoso Xavier López ‘Chabelo’.

*Información relacionada: Muere el actor Octavio Ocaña tras ser baleado en su camioneta

El actor comenzó en la Serie Vecinos a los cinco años de edad y terminó su participación en ella cuando tenía 11, año en el trabajó con la guapa actriz, Eiza González en la telenovela Lola: Érase una vez.

Compañero de Mayrín Villanueva y Lalo España

En la serie ‘Vecinos’ compartió escenario con Eduardo España, César Bono, Pablo Valentín y Mayrín Villanueva.

Lalo España tras conocer la noticia de su muerte se dijo deshecho y que no podía dormir ni dejar de llorar y temblar, por lo que envío condolencias a sus papás y hermanas, así como a su pareja con quien estaba a punto de casarse.

Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en #Vecinos Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote. — Eduardo España (@laloespana) October 30, 2021

Siempre manifestó que el actor comediante, Eugenio Derbez, lo descubrió: “Me encontré a Eugenio y le dije: Tú eres el que sale como el Longe Moco, como fan y lo imité y le llamó la atención. Le dijo a mi papá que me llevara al ‘casting’, y yo dije que quería ganar dinero y actuar, me llevó y me quedé”.

Posteriormente, conoció al productor de la serie Elías Solorio, quien le dio el papel de Benito en la famosa serie. El actor siempre manifestó que él ya no era Octavio sino Benito Rivers, pues toda la gente en las calles lo llamaba así, incluso en una entrevista para el medio EFE, manifestó que ha tenido que adaptarse a que no le llamen por su nombre.

Aficionado de Cruz Azul

Ocaña decidió abandonar el mundo de la actuación para dedicarse al futbol y a sus estudios, en 2011 manifestó que su verdadero sueño era ser jugador de Cruz Azul.

Pese a lograr ser registrado como jugador de la Liga MX por su gran talento con los pies, nunca pudo debutar en un equipo profesional.

Para la agencia EFE, Benito Rivers aseguró en 2007 que soñaba jugar con ser futbolista de Cruz Azul: “voy a ser futbolista profesional con La Máquina. Soy delantero y le voy a anotar unos 10 goles al América en la final porque yo soy delantero”.