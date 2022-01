¿Qué son los NFT que Twitter activó para la imagen de perfil de sus usuarios?

¿Qué son los NFT? Te explicamos esta nueva función que Twitter anunció para las fotos de perfil, para los suscriptores del plan premium Twitter Blue en los dispositivos con el sistema operativo iOS.

Twitter anunció la integración de tokens no fungibles (NFT) como imágenes de perfil de usuario, pero ¿qué significa esto y para qué sirve?

Información relacionada: TikTok probará una función similar a la de Twitter

Twitter cumplió su promesa de integrar a sus usuarios de pago el NFT como sus fotos de perfil, esta tecnología, también conocida como tokens no fungibles.

Para entender qué significa esta en pocas palabras un NFT es un certificado digital que se utiliza para registrar la propiedad de un activo como una obra de arte o un objeto de colección.

Las siglas “NFT” aluden en inglés a token no fungible, que se refiere a un activo digital que no podrá consumirse ni sustituirse.

Se registran mediante un contrato inteligente que les asigna un número único, lo que proporciona tranquilidad a su propietario frente a posibles réplicas.

Este registro contiene los datos del propietario y del creador, lo que permite preservar por igual los derechos de autor.

En resumen, un NFT puede ser una imagen, un gráfico, un vídeo, música o cualquier otro contenido de carácter digital sobre el que alguien quiera tener posesión.

En el caso de Twitter estos archivos “únicos”, usualmente PNGs, los podrán adquirir los usuarios del plan premium de la red social, comprando con criptomonedas para usarlas como propietarios únicos de dicha imagen y usarlos como foto de perfil.

gm!

You asked (a lot), so we made it. Now rolling out in Labs: NFT Profile Pictures on iOS pic.twitter.com/HFyspS4cQW

— Twitter Blue (@TwitterBlue) January 20, 2022