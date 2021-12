¡Qué moderno! WhatsApp mostrará ondas sonoras en mensajes de voz

No hay duda que con el tiempo las aplicaciones móviles más usadas se renuevan cada cierto tiempo y por su puesto que WhatsApp no podía quedarse atrás, ahora con los mensajes de voz.

WABetaInfo dio a conocer que la aplicación de mensajería instantánea se modernizará en la parte de los mensajes de audio, ya que ahora tomarán la forma de una tipo ‘onda’.

“La amplitud de la onda dependerá del volumen de la voz del parlante”, explicaron.

Información relacionada: WhatsApp Web notificará que una persona se conectó ¡Al estilo Windows Live Messenger!

Con este nuevo lanzamiento, ambos usuarios (los que conversen) podrán ver la interfaz, pero con que uno de ellos desactive dicha función, la apariencia de los mensajes seguirá siendo la misma de antes.

Hasta el momento la nueva función para los mensajes de voz sólo está disponible en la versión beta (iOS – Android) y aún no se sabe cuándo estará para el resto del mundo.

📣 ICYMI: a little fix goes a long way. We’ve made some updates to the way you chat. pic.twitter.com/i7pvkxbeCj

— WhatsApp (@WhatsApp) November 1, 2021