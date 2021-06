¿Qué hay detrás de un restaurante de lujo?

Escucha la nota:



Uno de los mejores establecimientos y prestigiosos de México, está en medio de la polémica, luego de que salieron a la luz una serie de denuncias sobre explotación laboral. ¿De cuál se trata? Del restaurante de lujo, Pujol, a cargo del chef, Enrique Olvera.

Y es que, todo comenzó cuando una usuaria en redes sociales, de nombre Ximena Abrín, relató su testimonio de haber realizado pruebas para ser contratada en el Pujol, al que posteriormente, trabajadores, excolaboradores y/o cocineros se sumaron.

A través de su cuenta de Facebook, Ximena se pronunció en contra del lugar, asegurando que luego de ser entrevistada terminó desanimada. Primero contó lo emocionada que estaba de recibir una llamada del establecimiento, pues “claro que me interesó, casi se me sale el corazón y no podía creer que estaría en la cocina del restaurante que ocupa el puesto número 12 en la lista de los 50 Best Restaurants”.

¿Explotación laboral?

Sin embargo, cuando conoció al chef, Enrique Olvera, lo que describió como “esperar un 29 de febrero”, mencionó que este les advirtió que ningún cocinero aguantaba la carga de trabajo, además de que habría que dejar todo por dedicarse al restaurante de lujo, así como “olvidarse” de sus hijos, pareja o negocio, con un horario aproximado de 11:00 am a 3:00 o 5:00 am.

Posteriormente, con los sentimientos a flor de piel por los nervios, entró, junto a los otros candidatos, a recorrer el lugar, pero destacó la ubicación de un cuarto de 3×3 metros para 50 empleados aproximadamente.

14 mil pesos mensuales, por seis días a la semana

Tras redactar cuál fue su actividad en la cocina, además de limpiarla, afirmó que el pago era de 14 mil pesos mensuales, por seis días a la semana, mismos que señaló no “estaba dispuesta a dejarlo todo por el número 12 de los 50 Best”, ya que recalcó que el Pujol obtiene ganancias de hasta 10 millones de pesos al mes.

“Cuando salí y subí al carro, toda la emoción de días anteriores y de ese día en la mañana se quedó en algún rincón del restaurante, mientras recordaba cómo en el briefing, la chef, de nuevo, de forma orgullosa y burlona, recalcaba que nadie aguanta las 16 horas de trabajo, 6 días a la semana por una súper paga de 14 mil pesos”, escribió.

Finalmente, Ximena reflexionó sobre si hizo lo correcto en no continuar las pruebas para trabajar en un restaurante lujo, aunque recibió muchos comentarios de apoyo por parte de los internautas, de los cuales, algunos otros recordaron su experiencia en dicho lugar, así como en otros lugares.