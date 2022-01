¿Qué fotos del espacio tomó el telescopio Hubble de la NASA en mi cumpleaños?

Mientras aquí en la Tierra nos preocupamos por pasar un cumpleaños agradable, el telescopio Hubble de la NASA captura alguna maravilla en las profundidades del espacio.

¿Sabías que puedes saber qué objeto fotografió el aparato cósmico cuando celebrabas un día más de vida? Si aún lo desconocías, aquí te comentamos cómo es posible.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, el dispositivo se encuentra explorando las infinidades del cosmos durante las 24 horas de día, los siete días de la semana.

En ese sentido, capta una infinidad de objetos estelares durante los 365 días del año, por lo que si eres fan del espacio exterior, al ingresar a esta página, deberás añadir tu mes y día de nacimiento.

Posteriormente, la página de la agencia espacial estadunidense arrojará una imagen con sus respectivos detalles informativos.

Check out what the @NASAHubble Space Telescope looked at on my birthday! #Hubble30 https://t.co/nQhWdzbE6u

Es decir, el año en que se tomó la fotografía, además del nombre y tipo de objeto capturado, así como la distancia a la que se encuentra.

Debido a que la novedad surgió durante el aniversario número 30 del lanzamiento del telescopio, la compañía sugiere compartir las imágenes en redes sociales con el hashtag #Hubble30.

Hace unos días, el dispositivo estelar compartió la imagen de un grupo de estrellas, específicamente, los “brazos espirales de la galaxia NGC 3318”.

Este cúmulo de estrellas se encuentra en la constelación de Vela y según la agencia espacial, está a 115 millones de años luz de la Tierra aproximadamente.

Raise your cosmic sails ⛵

This #HubbleFriday image shows the galaxy NGC 3318, which is part of the constellation Vela…which was originally part of a much larger constellation known as Argo Navis after the ship Argo from Greek mythology!

Read more: https://t.co/XcXphx94J9 pic.twitter.com/R1sR0xJsSg

— Hubble (@NASAHubble) January 21, 2022