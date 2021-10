¿Qué es la nomofobia? Uno de los principales daños por el uso de celular excesivo

Escucha la nota:



En los últimos años el uso del celular se ha vuelto esencial, sobre todo con el trabajo a distancia que se ha generado a causa de la pandemia por Covid-19, por ello, te contamos qué es la nomofobia.

Se podría decir que los teléfonos móviles se han vuelto compañeros de vida y los llevamos a cualquier lado donde vayamos.

Pero el uso excesivos de éstos puede generar cierto tipo de dependencia o ansiedad extrema de carácter irracional por la falta de uso, ¿te ha pasado?

¿Qué es la nomofobia?

De inicio, puede comprenderse como non / mobile / phone / phobia.

Es un miedo o ansiedad extrema de carácter irracional, el cual, se origina cuando una persona permanece durante bastante tiempo sin poder usar su dispositivo móvil.

Por lo regular, la ansiedad comienza cuando no se tiene acceso inmediato al celular, se la acabó la batería o en su caso, ya no tiene datos y no hay alguna red de wifi disponible en ese momento.

¿Quiénes pueden padecer esta ansiedad por el celular?

De acuerdo a un estudio realizado por especialistas en la materia, han señalado que existen diferentes variables que la pueden generar.

Entre los comportamientos se destacó la sensibilidad interpersonal, el comportamiento obsesivo compulsivo y la cantidad de horas diarias dedicadas a usar el dispositivo móvil.

Los expertos también señalaron como un factor la edad, indicando que los más susceptibles a padecer esta ansiedad son los adolescentes.

Otros factores que inciden en el desarrollo a esta ansiedad son los malos hábitos, como el sacrificio del sueño.

¿Qué daños me puede ocasionar el uso excesivo de celular?

El uso irracional del celular puede generar diversos problemas, desde la falta de descanso y concentración hasta problemas de salud.

Tener esta dependencia a tu dispositivo móvil, podría generarte el síndrome del túnel carpiano, es decir, la presión excesiva en el nervio mediano de la muñeca, el cual, permite la sensibilidad y movimiento a ciertas partes de la mano.

Además, también puede generar afectaciones mentales como la fobia social, hiperactividad o depresión.

En la actualidad, se ha posicionado como una de las patologías más comunes, sin embargo, ahora que ya sabes qué es la nomofobia, es necesario que moderes el uso de tu celular.