¿Qué es la canícula y cómo afecta a la salud?

En algunas regiones del país, habrá un incremento de altas temperaturas, pues este lunes 12 de julio inició la canícula, por lo que autoridades de Salud han recomendado no poner en riesgo a la salud, ante la disminución de lluvias.

De acuerdo con la Secretaría de Salud del estado de Tamaulipas, este fenómeno meteorológico dura entre 30 y 45 días, en los que es notoria una sequía y es considerable el aumento de temperatura.

¿Cómo afecta al país?

Este periodo también es conocido como sequía intraestival o veranillo, y se refiere al que ocurre a mitad del verano en regiones de centro y sur de México, y en ocasiones en lugares muy específicos del norte de la República.

Por lo general y estadísticamente, se presenta a partir de la segunda semana de julio y culmina a mediados de agosto, aunque depende mucho de la región afectada, por lo que en condiciones excepcionales, podría durar hasta el mes de septiembre, indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El evento meteorológico no es uniforme, lo que quiere decir que no se hace presente en todos los estados del país, ni con la misma duración, ni la misma intensidad, además de que su impacto puede no ser tan fuerte debido a algún cicló tropical que favorezcan el desarrollo conectivo en las regiones afectadas, de ahí la importancia de su monitoreo.

Aunque para este 2021 no se ha especificado, el SMN ha alertado que los estados impactados por altas temperaturas suelen ser Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Coahuila y Nuevo León.

El nombre del fenómeno deriva de la palabra “canes”, cuyo significado es perros, pero su alusión al calor excesivo tiene una base astronómica, debido a que hace referencia a la constelación ‘Can Mayor’ o ‘Canícula’ y la estrella ‘Sirio’, la cual su primera aparición coincidió con el periodo de altas temperaturas.

¿Cuáles son las recomendaciones para la salud ante la canícula?

Según informa la Secretaría de Salud de Tamaulipas, se pide extremar precauciones entre las que destacan:

No ponerse a los rayos solares de forma prologada entre 11:00 a 17:00 horas.

Incrementar el consumo de líquidos.

Utilizar ropa de colores claros, ligera y holgada, además de artículos que protejan contra el sol.

Si se hacen actividades que requieren exposición prolongada al sol, tomar descansos de 5 minutos en la sombra.

Usar protector solar con factor igual o mayor a 50.

El 12 de julio inicia la #canícula, no pongas en riesgo tu salud por las altas temperaturas: • No te expongas de manera prolongada a los rayos solares en el horario de 11:00 a 17:00 horas.

Con lo anterior, se sabe qué es la canícula y cómo evitar que se tengan repercusiones en la salud, además de que se debe estar atento a las condiciones climáticas de cada región del país.