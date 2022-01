Qatar 2022: Japón y Australia ganan en la eliminatoria asiática y meten presión a Arabia Saudita

La selección de Australia derrotó 4-0 a Vietnam en las eliminatorias asiáticas rumbo al mundial de Qatar 2022, resultado que le permite mantener vivas sus esperanzas de lograr un boleto directo a la Copa del Mundo.

Por su parte, Japón se impuso a China (2-0) para mantener su segundo puesto en el grupo, con estos dos resultados Arabia está obligado a vencer a Omán.

Australia se mantiene en tercer lugar del Grupo ‘B’ gracias a los goles de Jamie Maclaren, Tom Rogic, Craig Goodwin y Riley McGree en este último duelo que le permitió llegar un total de 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y una derrota, con trece goles a favor y cuatro en contra.

