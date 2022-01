Pruebas gratuitas de Covid se agotan ¡en 10 minutos!

A un día de la reactivación de módulos para pruebas Covid-19 gratuitas en plazas comerciales de la Ciudad de México, este miércoles decenas de personas acudieron desde temprana hora al estacionamiento del Centro Comercial Perisur para obtener una ficha y aplicarse la prueba de antígenos para descartar contagios.

Aunque cuentan con un horario de atención de 11:00 de la mañana a 15:00 horas, las 50 fichas destinadas por día se terminaron en menos de diez minutos debido a la demanda por lo que algunas personas llegaron antes de las 07:00 de la mañana para obtener un espacio.

Información relacionada: GCDMX evalúa adquirir nuevas pruebas rápidas de Covid

El procedimiento para la prueba es llenar el formulario con datos como nombre, edad, domicilio, CURP, y los síntomas que han presentado en últimos días para entregar los datos al personal de salud.

Posteriormente son llamados para la aplicación de la prueba; el tiempo de respuesta es de aproximadamente 15 minutos esto sin contar las horas de espera desde que llegan al módulo a formase en la fila.

Luis Miguel Flores padre de menor contagiada acudió al módulo ubicado al sur de la ciudad para hacerse la prueba como requisito para su trabajo y destacó las más de cuatro horas que ha tenido que esperar para realizarla.

“Llegué desde las 7:00 de la mañana y ya había gente. Los requisitos que piden es que llegues temprano para alcanzar una ficha, y es que supuestamente éramos la ficha 20 pero se metió un montón de gente y ya nos tocó hasta la 40”, indicó.

Tras aplicarse la prueba, Marlene Estrada quien obtuvo resultado negativo, comentó que a pesar de que solo hay una persona realizando las pruebas, ha sido ágil la atención.

“Me dieron resultado negativo aunque mi esposo sí resultó positivo. Se tardaron como cinco minutos en darnos los resultados, nos comentan que normalmente son dos personas pero hoy falto uno pero aunque es uno si está siendo rápido”, afirmó.

Quienes llegaron después de las 11:00 de la mañana ya no alcanzaron un espacio, tal fue el caso de Claudia Serrano quien acudió con su familia para descartar más contagios; sin embargo, dijo que tendrá que regresar mañana más temprano.

“Ya no alcanzamos porque ya no hay pruebas ya que solo hay 50 fichas, y vamos a volver mañana. No hacemos la prueba porque mi hija se hizo la prueba rápida y salió positiva, ya tomó tratamiento pero queremos ver si somos positivos”, indicó.

El gobierno capitalino implementó ocho módulos en Centros Comerciales como Plaza Zentralia; Pabellón Universidad; Centro Comercial Santa Fe; Parque Las Antenas; Parque Vía Vallejo; Centro Comercial Perisur; Chedraui Aragón y Forum Buenavista, los cuales operan de 11:00 a 15:00 horas de martes a domingo.