Pruebas Covid CDMX: Demoran personas hasta 4 horas

Contrario a la versión del gobierno de la capital, hasta cuatro horas tardan las personas formadas para realizarse de manera gratuita pruebas Covid CDMX en los 10 puntos ubicados en centros comerciales que apenas el martes pasado reanudaron actividades.

Ayer, el gobierno capitalino informaba que durante el segundo día de operación el tiempo de espera se redujo de 2 horas a 50 minutos.

Este jueves durante un recorrido por el módulo instalado en Parque Tezontle, en la alcaldía Iztacalco, se observa una fila que avanza a cuentagotas.

Aumentan pruebas Covid CDMX

Terminar con la incertidumbre de conocer si se padece o no Covid, es lo que motiva a los ciudadanos a esperar hasta cuatro horas para completar este proceso o intentarlo por segundo día consecutivo.

“Estoy aquí desde las 7:30 de la mañana y hasta ahorita (12:30pm) todavía no hemos pasado y hay mucha fila. De hecho vine aquí desde ayer, pero ya no alcancé ficha y me la pasé de plaza en plaza intentando hacerme la prueba, pero me dijeron que era temprano”, comentó Jonathan Uriel.

En los quioscos ubicados en las alcaldías también no son suficientes las pruebas. Rubí, residente del municipio La Paz, expuso que también desde ayer busca hacerse la prueba.

“Llevo aproximadamente como 4 horas, desde ayer, pero llegamos ya más tarde porque fuimos primero a Delegación Iztacalco y ya se habían acabado. Tuve contacto con una persona que salió positivo, entonces del trabajo nos mandaron para hacernos la prueba”, indicó.

Por su parte la señora Mireya Bermúdez se trasladó de Nezahualcóyotl a este punto debido a un contagio masivo que hubo en el trabajo de su hija.

¿En qué centros comerciales realizan pruebas Covid?

“Como tres horas, me tocó la ficha 82 y 83. Por precaución porque en en trabajo de mi hija hubo contagios masivos. Por eso venimos, esperamos en dios que todo salga bien. Es el primer día, nosotros venimos de Neza, es que en el palacio de Neza ya no había, nos mandaban a la bola y nos venimos para acá”, declaró.

En tanto, Ricardo de 18 años, indicó que el PRI lema es el prolongado tiempo de espera.

“Bien, como 4 horas, estoy desde las 7 de la mañana, hasta apenas ahorita a las 12. Está todo bien nomás el pedo es esperar y ya. Es la primera vez pero salió todo bien. No nomás para ver cómo andaba. Para ver si sí o no”, dijo.

Estos 10 puntos ubicados en centros comerciales para la aplicación de pruebas Covid CDMX dan servicio de 11:00 a 15:00 horas y solo se reparten 100 fichas por módulo.