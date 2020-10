Próxima semana será crítica para CDMX que permanecerá en semáforo naranja

Escucha la nota:



Del 2 al 8 de noviembre la Ciudad de México permanecerá en semáforo naranja con alerta, por lo que será la décimo novena semana consecutiva con este color en la capital del país, informó la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina detalló que luego de 10 días de un incremento en las hospitalizaciones por Covid-19, se reforzarán las verificaciones en bares que tienen permitido operar como restaurantes y que no lo hacen así, donde además la mayoría de los que acuden a estos establecimientos son los jóvenes que posteriormente pueden contagiar a sus familiares.

Información relacionada: Presupuesto 2021 para CDMX será modesto: Sheinbaum

De igual forma llamó a la población a no realizar reuniones ni eventos sociales de más de 10 personas.

#EnVivo 🔴📹 Frente a la pandemia hay que seguir actuando responsablemente, tomando en cuenta siempre el balance entre salud y economía familiar. Usa cubrebocas, mantén sana distancia y lavado de manos. #JuntosVamosASalirAdelante.https://t.co/cJAN9bnnLH — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 30, 2020

“Por lo pronto permanecemos en semáforo naranja con alerta fortalecemos las medidas de inspección y vigilancia, particularmente en bares, en los horarios de restaurantes y bares, en que se trabaje con los aforos que hemos estado mencionando y un llamado muy importante de la población para que no realice actividades sociales de más de 10 personas y por supuesto insistir en el uso de cubrebocas, la sana distancia y si tenemos síntomas llamar por favor a LOCATEL”, expuso.

La funcionaria detalló que hasta el momento son 2 mil 893 personas internadas por Covid en la Ciudad, 2 mil 170 en camas generales y 723 en camas con ventilador.

En este sentido advirtió que la próxima semana será crítica para la capital pues de seguir al alza la hospitalización se replantearía la estrategia territorial y se establecerían medidas restrictivas en horarios de algunas actividades permitidas como restaurantes y bares.

“Sabemos que la próxima semana es crítica en el sentido de que si siguen creciendo las hospitalizaciones de manera importante querrá decir que el trabajo territorial que estamos haciendo también debe replantearse porque no ha podido disminuir las hospitalizaciones y al mismo tiempo pues si ya tomar algunas acciones restrictivas pero también sabemos que tomar medidas restrictivas representa un impacto no en el PIB de la ciudad, no en los grandes indicadores macroeconómicos aunque pudiera ser si no en el tema del empleo que para nosotros también es fundamental”, declaró.

Previo al inicio de la conferencia, Sheinbaum Pardo dio a conocer que presenta síntomas leves de Covid-19 y que los médicos le pidieron dar seguimiento a los niveles de saturación de oxígeno.

“Hagan de cuenta como si me fuera a dar una gripa pero nada que me haga disminuir actividad o algo así realmente, nada más me están mandando que me tome la saturación, lo mismo que decimos en las conferencias igual”, comentó.

Asimismo la jefa del ejecutivo local refirió que la carga viral de su prueba no fue tan elevada.