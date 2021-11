Programa de becas no tiene nada que ver con una promoción personalizada: Sheinbuam

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum rechazó que la intensa campaña para entregar las nuevas tarjetas del Programa “Bienestar para niños y niñas, Mi Beca para Empezar” que inició el pasado mes de octubre y que se prevé concluya esta semana, se trate de una promoción personalizada.

“Lo que no somos es un gobierno de oficina, somos un gobierno de tierra: si durante la pandemia no pudimos estar en territorio, pues fue por razones sanitarias; pero, ahora, pues estamos yendo a las escuelas, estamos yendo a tocar casa por casa para el Programa de Salud, para el Programa de Seguridad. Entonces, nosotros somos un gobierno que está en territorio, y eso lo vamos a seguir haciendo y no tiene nada que ver con una promoción personalizada”, indicó.

En entrevista en la que se le cuestionó sobre la denuncia que existe ante el Instituto Electoral Local, la mandataria local respondió que no hay ninguna razón para ello, pues su administración busca la cercanía con la ciudadanía.

“Lo que buscamos aquí es estar en comunicación con los habitantes de la Ciudad, a lo mejor es lo que ellos no entienden, nosotros somos distintos, somos diferentes, no somos corruptos y además queremos estar cercanos a la ciudadanía, esa es la gran diferencia de lo que representa la Cuarta Transformación, el bienestar y la fraternidad por encima del aislamiento y la corrupción”, declaró.

La mañana de este miércoles Sheinbaum Pardo visitó el Preescolar “Juan Bautista de la Salle”, en la Alcaldía Iztacalco, donde entregó las nuevas tarjetas del programa “Bienestar para Niñas y niños. Mi Beca para Empezar”.