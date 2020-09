Probarán en CDMX dos posibles medicamentos para tratar Covid-19

Escucha la nota:



A partir del próximo lunes, autoridades de salud comenzarán un ensayo clínico en la ciudad de México para probar como tratamiento de Covid-19 el Mesilato de Camostat, medicamento que se utiliza para atender pancreatitis y esofagitis y la Artemisia annua, indicada actualmente para la malaria.

En conferencia de prensa, José Gotés, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y quien encabeza esta investigación, informó que prevén que el estudio dure seis meses y abarque una muestra de 360 personas mayores de edad, con al menos una con morbilidad.

Información relacionada: Piden dueños de bares y antros trato igualitario para reapertura

El objetivo, explicó el especialista, es evitar que los casos se agraven y lleguen a hospitalización o a requerir tratamiento con oxígeno.

“Esperamos que sea un estudio, que si podemos reclutar a las 360 personas, relativamente rápido que no dure más allá de seis meses, el tratamiento dura desde la fecha del consentimiento informado, dura 14 días, el seguimiento de una persona en específico es 40 días, desde la fecha del consentimiento informado”, indicó.

La Secretaría local de salud hará el seguimiento de quienes participen en este protocolo que se aplicará en cuatro alcaldías de la ciudad, refirió refirió Oliva López, titular del ramo.

“Se estará haciendo esta invitación a participar en el protocolo y esta búsqueda de pacientes en cuatro alcaldías, en Tláhuac, Tlalpan, Iztapalapa e Iztacalco, centros de salud de estas alcaldías estarán invitando a los pacientes que cumplan los criterios de inclusión para participar en el protocolo y una vez que haya un consentimiento informado, se hará el seguimiento, la toma de muestra en el centro de salud y luego el seguimiento domiciliario”, expuso.

Los participantes tendrán garantizado el servicio médico ante cualquier complicación, sin embargo no hay un seguro especial en caso de fallecimiento, detalló el director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, David Keshenobich.

“No porque recuerden que este es un enfermo de Covid-19, no es un enfermo sano y es precisamente de las cosas que pues todos estamos tratando de aprender, un paciente que desarrolla Covid-19 no le podemos garantizar que no va a fallecer con toda la pleya de tratamientos que tenemos en la actualidad, o sea, si yo llego con Covid-19 de inmediato soy un sujeto que ya está en riesgo de poder fallecer y no hay manera de determinar de antemano quien lo va a hacer”, puntualizó.

Cabe destacar que ciudad de México iniciará estas pruebas que se realizan en paralelo en otras naciones, dos semanas antes que en Estados Unidos.

En la investigación también participan el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, Hospital General Manuel Gea González, los Centros de Salud de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, el Centro CitiBanamex, Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; y la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).