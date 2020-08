Prevén aumento salarial para trabajadores del GCDMX

Escucha la nota:



Pese a la compleja situación económica por la que atraviesa la capital del país a causa de la pandemia, se prevé que el gobierno de la Ciudad de México otorgue un aumento salarial para los trabajadores de la administración local, anunció la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa la mandataria capitalina detalló que se busca mantener el poder adquisitivo de quienes forman parte del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), tanto en salario como en algunas prestaciones.

Confió en que a más tardar la próxima semana se puedan dar a conocer los acuerdos alcanzados sobre en la revisión salarial entre su administración y el Directorio Sindical que preside el dirigente nacional de la FSTSE, Joel Ayala.

“Confío que si no es a finales de esta semana, a principios de la próxima, se está trabajando en lo que podría, ustedes sabe en que estamos viviendo una situación económica difícil pero eso no significa que no puede haber un aumento salarial a los trabajadores que por lo menos sea para evitar que disminuya su poder adquisitivo, más algunas prestaciones”, apuntó.

La jefa del ejecutivo local precisó que en la mesa de negociación instalada hace unos días también se analiza a partir de cuándo podría aplicar el incremento salarial, así como la fecha a considerar si se define que sea retroactivo.

Este miércoles el dirigente nacional de la FSTSE, Joel Ayala, quien también es presidente del Directorio Sindical del SUTGCDMX adelantó que hay avances en las negociaciones con el gobierno capitalino para determinar el incremento salarial para los trabajadores de la administración local correspondiente al presente año.