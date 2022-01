Prevé Sheinbaum avanzar rápidamente en aplicación de tercera dosis en CDMX

Ante el incremento de casos de Covid-19 asociados a la variante Ómicron, la estrategia en la Ciudad de México es avanzar en la aplicación del refuerzo de la vacuna.

Por lo anterior, a partir del 18 de enero este proceso comenzará para el resto de la población, una vez que esta semana concluye la inmunización de adultos mayores, anunció la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.

Durante la entrega de recursos del Programa de Mejoramiento de Vivienda, la mandataria local llamó a la población a no entrar en pánico ante el actual repunte de Covid por la variante Ómicron y en caso de presentar síntomas aislarse y evitar buscar hacerse una prueba.

Dijo que le solicitó al IMSS hacer las gestiones necesarias para que el sector patronal no pida pruebas a los trabajadores para regresar a laborar.

“Pero no hay que entrar en pánico de que hay que hacerse una prueba porque es una variante lo que nos está tomando en este momento donde ya la gran mayoría estamos vacunados. Entonces estamos sacando información médica a través de los médicos de la ciudad y del gobierno de México, en todo caso si tenemos síntomas hay que aislarnos y llamar a LOCATEL en donde seguimos teniendo médicos y se van a dar todas las indicaciones, pero no es necesario estarse tomando pruebas y hemos hablado ya con el Instituto Mexicano del seguro social para que no tenga que haber ese tema de tener la prueba para poder regresar a trabajar si se tienen síntomas”, expresó.