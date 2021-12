Presume Sheinbuam respaldo empresarial a impuesto para apps móviles

La mayoría de las cámaras empresariales está de acuerdo con la iniciativa de Código Fiscal 2022 que establece un impuesto del 2% para las aplicaciones móviles que operan como intermediarios en el reparto de paquetes, alimentos víveres o cualquier mercancía, informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina recordó que este gravamen es para las empresas y no para los consumidores o repartidores, quienes, reconoció, necesitan mejores condiciones laborales.

“Hubo una reunión de la Secretaria de finanzas con la mayoría de las cámaras, la mayoría de las cámaras de la ciudad de México está totalmente de acuerdo, ya se va a informar muy pronto. Y es importante, no tiene nada que ver con los trabajadores de esas plataformas que en realidad requieren mucho mejores condiciones de trabajo, no tiene que ver con un cargo al usuario tampoco, si no tiene que ver con estos recursos que son un porcentaje muy alto que sale fuera del país”, indicó.

La funcionaria insistió en que prevalecerá el diálogo con los empresarios y que el impuesto a plataformas informáticas, como Amazon, Uber Eats, Rappi, DiDi Food, responde a una práctica internacional que considera la salida de capital de donde operan estas aplicaciones.

“Pero vamos a estar en diálogo y creo que es importante, es algo que inclusive internacionalmente se ha estado planteando como un tema fundamental dado que la mayor parte de los recursos, cerca del 40%, salen fuera del país y no dejan prácticamente nada ni al país ni a la ciudades y estados”, comentó.