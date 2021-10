Presenta Morena punto de acuerdo para apoyar comerciantes… lo cambian durante sesión

Escucha la nota:



El Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades capitalinas a garantizar los derechos humanos al autoempleo y al uso del espacio público de quienes se dedican al comercio informal al interior del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Durante la discusión de la petición presentada por el diputado por Morena, Janecarlo Lozano Reynoso, el perredista Jorge Gaviño manifestó su inconformidad debido a que el punto de acuerdo fue modificado para que no se solicitara a la Secretaría local del Trabajo incorporar al seguro de desempleo a los ambulantes.

Incluso, el legislador ventiló que ello se debió a que los morenistas le pidieron a su compañero cambiarlo por no estar de acuerdo.

“Pero no estoy de acuerdo en que se quite ese punto de acuerdo y se proponga otro por más que se quiera hacer parecer que es el mismo, porque son cosas distintas, usted considera conmigo porque yo le pregunté hace un momento que por qué quitó ese punto y usted dice que los de Morena no quieren, no quisieron mis compañeros, eso me dijo usted, no quisieron mis compañeros”, indicó.

“Lo estoy mencionando para que tenga usted el derecho de subir, para eso lo mencioné expresamente, para que explique usted por qué propone una cosa, hace venir a la gente con esa expectativa y luego lo cambia”.

En respuesta, Janecarlo Lozano expuso que la decisión de modificarlo, pese a que así se había publicado en la gaceta parlamentaria, es que había un impedimento legal para que los comerciantes pudieran acceder al seguro de desempleo.

“Porque no va a ser procedente ni jurídica ni legalmente, a los trabajadores del espacio público y que quieran ser beneficiarios del seguro de desempleo les van a pedir su última carta patronal y no van a poder entrar y sería como engañarlos en este momento”, explicó.

“Decidimos cambiar el punto de acuerdo para que sea la Secretaría de desarrollo económico que tiene más programas, como el programa de la palabra, como el programa de apoyo a locatarios, como el programa de pequeñas y medianas empresas, como el Fondeso que ellos podrían entrar sin ningún problema a ese programa”.

En este contexto, los diputados locales avalaron solicitar al director del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), Guillermo Calderón, entablar una mesa de diálogo con comerciantes ambulantes que tienen espacios permitidos en las plazas públicas del organismo.

De acuerdo con el punto de acuerdo, con la instalación de las mesas de trabajo se pretende beneficiar a comerciantes en la vía pública, taxistas, mototaxistas, voceadores, locatarios, entre otros, que perdieron sus empleos y buscan un apoyo social.

Asimismo se solicitó a la Secretaría de Desarrollo Económico promover la reactivación económica de los comerciantes en especial de los sectores vulnerables.

Al recinto de Donceles asistieron mil comerciantes, quienes pidieron una mesa de trabajo con una comisión de legisladores.