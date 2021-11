Presenta GCDMX campaña para abatir el delito de violación

Ante el incremento del delito de violación en la Ciudad de México, autoridades capitalinas presentaron la campaña contra violencia sexual “Es Nuestra Responsabilidad”.

El objetivo de esta iniciativa es concientizar a los hombres sobre aquellas conductas sexuales normalizadas que pueden constituir delitos, así como mostrar que la violación no solo es la agresión sexual con uso de la violencia física sino también los casos en los que la mujer por alguna causa ajena a ella no está en condiciones para aceptar o no un acto sexual, puntualizó la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

En el @GobCDMX trabajamos todos los días para que no quede impune ningún delito en contra de las mujeres. De diciembre de 2018 a octubre de 2021, 7 mil 100 agresores han sido vinculados a proceso. #NoEstásSola pic.twitter.com/H6omrc81Qe — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 25, 2021

“Porque durante mucho tiempo se hizo esta campaña de que si una niña, una joven, una mujer dice no pues es no, pero hoy lo que dice esta campaña es si una niña, una joven, una mujer no está en condiciones de decir sí o no, sea porque tomo alcohol o por alguna otra razón, pues también es no”, enfatizó.

En tanto, la Secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez, expuso que otro de los elementos de esta campaña es que los testigos de una violación no celebren dichas conductas y que puedan denunciar.

“Esta campaña además está dirigida a los hombres, pensamos que nuestro público objetivo sean hombres entre 15 y 50 porque la interpelación es directa, pero también a a hombres y mujeres que pueden ser testigos, eso nos importa mucho, que los testigos no celebren sino que puedan denunciar, parar, ayudar”, indicó.

La campaña “Es Nuestra Responsabilidad” se pondrá en marcha a través de redes sociales y en todas las dependencias del gobierno capitalino donde se brinda atención a las víctimas de violencia de género.