¡Prepárate! Listas las finales de conferencia de la NFL

Las semifinales de conferencia de la NFL terminaron y los Cincinnati Bengals, Los Angeles Rams, Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers se instalan en la antesala del Super Tazón.

El próximo domingo 30 de enero se disputarán las finales de conferencia, en la Americana Bengals visita la casa de los ‘Jefes’ en punto de las 15:00 horas, mientras que San Francisco se mete a Los Angeles para tratar de vencer a los Carneros en punto de las 18:30 horas.

*Información relacionada: Juegos divisionales de la NFL 2022, ¡prepárate para un gran fin de semana!

Can it be Championship Sunday already? #NFLPlayoffs pic.twitter.com/zxfJebPXlf

— NFL (@NFL) January 24, 2022