¡Prepara la botana!, ¿Dónde ver la final de la Eurocopa, Copa América y al Tri?

Este fin de semana, ¡prepara la botana para un maratón futbolero! con las finales de la Copa América, Euro y el primer partido de México en la Copa Oro.

Elige tu sillón favorito y prepárate para disfrutar lo mejor del futbol mundial y animar a la Selección Nacional en el inicio de su aventura en la Copa Oro.

La máxima competencia del continente tendrá como protagonistas a dos de los equipos más fuertes e importantes de la región: Argentina y Brasil.

El partido lo puedes seguir por estas opciones:

-Televisión de paga: la justa continental ha sido transmitida por completo a través de la televisión de paga SKY y la final no será la excepción.

El partido será a las 19:00 horas horario de México a través de esa opción de paga.

-Televisión por cable y abierta: Si tienes la opción de televisión por cable, la transmisión del enfrentamiento entre la albiceleste y la verde-amarela

Através de TUDN, el canal deportivo de Televisa, la transmisión comenzará a las 19:00 horas del partido que se llevará a cabo en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Terminada la final de la Copa América y una vez que sepas si el conjunto de Lionel Messi o el de Neymar Jr. se coronaron campeones del continente, prepárate a ver el inicio de la Copa Oro.

México se enfrentará a Trinidad y Tobago en el partido inaugural par el Tri en esta justa de la Concacaf, donde el atractivo será ver al nuevo refuerzo de la Selección Mexicana, Rogelio Funes Mori.

El partido lo podrás seguir por televisión abierta o por cable en las opciones de TV Azteca y Televisa o bien en TUDN, a las 21:00 horas.

Para terminar el fin de semana futbolero, un platillo especial: la final de la Eurocopa 2021 entre las selecciones de Italia e Inglaterra.

Para los ingleses se trata de su primera final que tratarán de llevarse ante la escuadra italiana que ha demostrado un buen futbol.

😎 The EURO 2020 final is set!

🇮🇹🆚🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Italy versus England at Wembley Stadium on Sunday 🔥

Who is lifting the 🏆❓#EURO2020 pic.twitter.com/tYSEzNjAkI

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 7, 2021