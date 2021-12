Preocupación entre taurinos por iniciativa en Congreso capitalino que busca prohibir fiesta brava

Integrantes de la asociación civil Tauromaquia Mexicana (TMX) expresaron su preocupación ante la iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México mediante las cuales se pretende, bajo el concepto de bienestar animal, prohibir las corridas de toros.

En entrevista con MVS Noticias, Salvador Arias, vocero de TMX, explicó que la denominada la fiesta brava no se puede prohibir con base en una opción moral de un grupo al que no le gusta la tauromaquia, del cual además no se va vulnera ningún derecho; mientras que a los aficionados y gente que se dedica a esta actividad de manera profesional se les afectan derechos a la cultura, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho al trabajo, a la empresa entre otros.

Información relacionada: Avanza en Congreso capitalino iniciativa para prohibir corridas de toro

De ahí, agregó, que la petición es ser escuchados y que en un ejercicio de parlamento abierto se les permita exponer en foros sus puntos de vista.

“Nosotros manifestamos que con la realización de espectáculos taurinos no se vulnera el derecho de ninguna persona, no se vulneran bienes constitucionalmente tutelados, simplemente es la opción moral de un grupo que no le gusta la tauromaquia, pero consideramos que en función de eso no se puede simplemente por ello prohibir. Entonces nuestra primera petición sería desde luego por lo menos que nos escuchen, que lleven estos datos científicos, estos datos de argumentos jurídicos que tenemos, que se pongan en la mesa para una discusión informada sobre el tema”, indicó.

Salvador Arias recordó que, según datos oficiales, en 2019 la tauromaquia fue generadora, a nivel nacional, de un flujo económico de 6 mil 900 millones de pesos, de más de 80 mil empleos directos y 146 mil indirectos, además de representar más de 800 millones de pesos en materia de impuestos. Mientras que en el caso de la Ciudad de México, se trata de una de las capitales taurinas a nivel mundial que generan turismo y un sinnúmero de atractivos para visitantes nacionales y extranjeros.

Advirtió que de seguir adelante esta iniciativa, las consecuencias además d tema económico, se estaría frente a una pérdida de libertades.

“La principal consecuencia sería una pérdida en materia de libertades, aquí también estamos hablando del tema de la libertad, tomamos nosotros la frase que el presidente de la República repite constantemente ‘prohibido prohibir’, consideramos que un gobierno progresista es contrario a las prohibiciones y tendría que ser afecto a las libertades, entonces el mensaje sería precisamente eso, que es perder en libertades, que es perder en riqueza cultural y que es perder en cuestiones económicas”, comentó.

En este sentido el representante de TMX señaló que una prohibición de esta a envergadura no solo afectaría a los empresarios sino también a comunidades marginadas, donde se encuentran la mayoría de las ganaderías de toros bravos.

“Por ejemplo vale la pena comentar que muchas de las ganaderías que tenemos en nuestro país, más de 200 ganaderías de toros bravos están en clavadas en el municipio de alta marginación, donde las ganaderías son el centro y son el motor económico, dan trabajo a las comunidades”, expresó.

Agregó que Tauromaquia Mexicana está a favor del debate, mismo que debe ir más allá de las preferencias morales, gustos, modas o lo políticamente correcto, en el cual se aborden las libertades.

Insistió en que están abiertos al diálogo, a la construcción y al mejoramiento de los reglamentos y procesos que existen dentro de la actividad taurina.