Postergará GCDMX retorno de trabajadores a oficinas públicas y privadas

El regreso de los trabajadores de oficinas públicas y privadas, previsto para el mes de octubre, se postergará una vez más debido a las condiciones sanitarias ocasionadas por la pandemia de Covid-19, anunció la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalino detalló que la próxima semana se tendrá el balance de los primeros resultados de la intervención en 158 colonias que concentran alrededor del 40 por ciento de los casos activos de esta enfermedad.

“Estamos esperando que en la próxima semana podamos ver realmente el impacto que ha tenido esta intervención en las 158 colonias, esta primera intervención ya lleva tres semanas, esta sería la cuarta semana, pero tardó un poquito en alcanzar su máximo impacto, entonces vamos a ver si esta labor de las 158 colonias, hasta ahorita lo que nos ha permitido es que no suba –que es también muy importante– pero queremos que comience a disminuir”, indicó.

La funcionaria refirió que la intervención en estas colonias ha permitido, hasta ahora, que no aumente el número de casos pero el objetivo, enfatizó, es disminuirlos por lo que analizan establecer nuevas medidas que se sumen al aislamiento de casos positivos, a la ampliación del número de pruebas y la hospitalización temprana para no regresar al cierre de actividades.

Señaló que en los últimos dos dias en la Ciudad de México se ha reducido en aproximadamente 150 camas la hospitalización por Covid, mientras que en la última semana se tuvo alrededor de 250 ingresos hospitalarios, tendencia que se espera continúe.

“Que esté constante durante tres semanas, aunque llevamos dos días con una disminución muy importante de alrededor de 150 camas –vamos a ver si es tendencia la próxima semana, esperamos que sí, sino pues lo estaremos informando–, pero el que esté estable y que no haya brotes; es decir, que no suba la hospitalización, también es algo importante. Entonces, hoy tenemos una situación de tres semanas de estabilización, esperemos comenzar a disminuir, y si no es así lo que vamos a hacer, pues es incrementar estas labores de comunicación y de aislamiento de las personas que tienen casos, que tienen positividad al COVID”, apuntó.

Sheinbaum Pardo agregó que en total han sido 262 mil 327 pruebas diagnósticas realizadas en la capital , de las cuales un 33.8 por ciento que han resultado positivas.