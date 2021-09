¿Por qué Manny Pacquiao se retira del boxeo?

Escucha la nota:



Manny Pacquiao se retira del boxeo y con él se va una de las máximas figuras deportivas filipinas de los últimos años.

Además, se trata de uno de los boxeadores más dominantes a nivel mundial. Se trata del único pugilista que fue capaz de ganar 12 títulos mundiales en ocho categorías diferentes.

En México, “El Pac-man” del boxeo será recordado por las especulares rivalidades que vivió con Marco Antonio Barrera y Juan Manuel “Dinamita” Márquez.

Éste último fue quien logró noquearlo y por un momento encendió las alarmas sobre el estado de salud del boxeador de Filipinas, quien después del golpe se desvaneció en el ring.

La razón por la que Manny Pacquiao se retira del boxeo

El anuncio de Pacquiao sobre abandonar el deporte que le dio tantos años de gloria se dio este miércoles 29 de septiembre (tiempo de Filipinas).

A través de su cuenta de Twitter, el pugilista de 42 años agradeció a sus fans por el apoyo durante toda su carrera.

“A los mejores fans y al mejor deporte del mundo, ¡gracias! Gracias a todos por los maravillosos recuerdos”, escribió.

Además, compartió un video en el que se despide del boxeo hablando en tagalo e inglés.

To the greatest fans and the greatest sport in the world, thank you! Thank you for all the wonderful memories. This is the hardest decision I’ve ever made, but I’m at peace with it. Chase your dreams, work hard, and watch what happens. Good bye boxing. https://t.co/Bde4wO82sA — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 29, 2021

“Es la decisión más dura que realizado, pero me siento en paz. Persigue tus sueños, trabaja duro y observa lo que ocurre. Adiós, boxeo”, agregó.

Este mensaje se da luego de que hace 10 días se postuló como candidato presidencial de Filipinas para las elecciones del próximo 2022.

I boldly accept the challenge of running as PRESIDENT of the Philippines. We need progress. We need to win against poverty. We need government to serve our people with integrity, compassion and transparency. The time is now. I am ready to rise to the challenge of leadership. 🇵🇭 pic.twitter.com/suN1zFTxyW — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 19, 2021

Esto, además de su edad, son los factores que determinaron la decisión de alegarse del ring.

Posturas políticas de Pacquiao

Manny Pacquiao está inmerso en la política desde el 2010, cuando fue elegido congresista de su país.

En 2016 ganó la elección para llegar al senado, en donde actualmente tiene un escaño.

El 19 de septiembre, cuando aún no anunciaba su retiro, dio a conocer que será candidato a presidente de su país.

Su trayectoria política ha estado envuelta en la polémica por ser aliado del presidente Rodrigo Duterte.

Work hard in silence, let success be the noise. pic.twitter.com/bg8P2KwDNW — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 16, 2021

Sin embargo, lo que parecía una amistad se tornó en rivalidad en junio de este año, cuando el expugilista denunció actos de corrupción entre la política exterior de Filipinas con el Gobierno de China.

También ha sido criticado por expresar abiertamente su oposición al matrimonio igualitario al considerar que es un “pecado”.

Sin embargo, se ha pronunciado a favor de volver a dar vigencia a la pena de muerte.

Manny Pacquiao se retira, pero deja un legado de éxito en el box

El filipino deja el boxeo con un récord de 62 victorias, ocho derrotas y dos empates en 26 años de carrera; 39 de sus triunfos se dieron por la vía del nocaut.

Venció a campeones mundiales como Chatchai Sasakul, Marco Antonio Barrera, David Díaz, Óscar de la Hoya, Miguel Cotto y Timothy Bradley.

I want to thank God for giving me the strength to fight. I thank my family for always standing beside me. I wish to congratulate Ugas and his team. Although, I hoped for a different outcome, I wish him the best. pic.twitter.com/jsx6vi0DY3 — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) August 23, 2021

En su carrera ganó títulos mundiales en el peso mosca, supergallo, pluma, superpluma, ligero, superligero, wélter y superwélter.

Ese es e historial que deja Manny Pacquiao, quien se retira del box para perseguir otro sueño: ser presidente.