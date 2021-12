¡Por primera vez en la historia! Nave espacial de la NASA ‘toca’ el Sol

Los retos por ir más allá de las fronteras del espacio cada vez más se cumplen, y ahora, la NASA informó que una nave espacial “tocó” el Sol por primera vez en la historia de la humanidad.

Se trata de la sonda Parker Solar Probe, que permaneció en nuestra máxima estrella a través de su atmósfera superior, es decir, la corona.

Asimismo, la agencia espacial estadunidense detalló el pasado martes que la zona tomó muestras de partículas y campos magnéticos en ese lugar.

En ese sentido, es la primera ocasión en que una nave se adentra en las fronteras exteriores del astro donde la Parker Solar Probe permaneció por cinco horas.

Thomas Zurbuchen administrador asociado de la junta de misión científica de la agencia, indicó en un comunicado que es un momento clave para las investigaciones solares.

☀️ Our #ParkerSolarProbe has touched the Sun!

For the first time in history, a spacecraft has flown through the Sun’s atmosphere, the corona. Here’s what it means: https://t.co/JOPdn7GTcv

#AGU21 pic.twitter.com/qOdEdIRyaS

— NASA (@NASA) December 14, 2021