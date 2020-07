Por incumplir protocolos sanitarios 142 amonestados en la Alcadía Miguel Hidalgo

Escucha la nota:



Al dar a conocer que se han amonestado a los dueños de 142 establecimientos mercantiles, el Alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, exhortó a respetar los lineamientos sanitarios ordenados por el Gobierno de la Ciudad.

El alcalde recordó que en caso de incumplir con los protocolos establecidos y hacer caso omiso a los apercibimientos, los establecimientos mercantiles reincidentes serán suspendidos.

En lo que va de la implementación al Semáforo Epidemiológico color naranja, la alcaldía Miguel Hidalgo ha realizado 142 apercibimientos a igual número de establecimientos mercantiles.

A través del personal de la Dirección Jurídica, de la Gendarmería de Usos de Suelo y de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía, han sido visitados los comercios que han sido amonestados.

Esta medida se ha tomado principalmente por no cumplir el horario establecido, por tener música, por no respetar el número de comensales por mesa y por no respetar la sana distancia entre las mesas.

Además, estas brigadas supervisan que los restaurantes, cumplan con el horario de cierre conforme a los Lineamientos aplicables por el Gobierno de la Ciudad.

Dichos lineamientos de medidas de protección a la salud, señalan que el horario de cierre del servicio de comedor, deberá suspenderse a las 22:00 horas.

Al día de hoy, la AMH cuenta con mil 402 restaurantes, de los cuales, 387 se concentran en la colonia Polanco, zona con mayor número de restaurantes en la Ciudad de México.

Actualmente, 18 restaurantes de la zona de Polanquito, optaron por el registro para el programa “Ciudad al Aire Libre” para colocar enseres en banquetas y cajones de estacionamiento de parquímetros.

El alcalde Víctor Hugo Romo Guerra destacó que los lineamientos están diseñados para proteger a trabajadores, proveedores y comensales y evitar rebrotes.

Recordó que las actividades del Semáforo Naranja, deberán cumplir con estrictas medidas sanitarias, como:

• Contar con filtros Sanitarios para la detección de síntomas y toma de temperatura.• No reproducir música.• Uso de careta y cubrebocas todo el tiempo para empleados.

La prioridad de la alcaldía es proteger la salud de los habitantes de MH, subrayó el alcalde.