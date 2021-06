¡Por fin!…CDMX pasa a semáforo verde a partir del lunes; piden cautela

Escucha la nota:



A partir del lunes 7 de junio la Ciudad de México transitará a semáforo epidemiológico color verde, luego de haber permanecido en color amarillo 4 semanas y por primera vez durante toda la emergencia sanitaria.

En conferencia de prensa, Eduardo Clark, director de gobierno digital, destacó que se mantiene la mejoría en los distintos indicadores con los que se da seguimiento a la pandemia, entre ellos los ingresos hospitalarios, la positividad de pruebas que se mantiene entre el 5 y 6%, conforme a los estándares globales para el regreso de la normalidad.

“Al respecto, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum pidió a la ciudadanía cautela para evitar un rebrote s consecuencia de la apertura económica en semáforo verde.

“Entramos a semáforo verde después e esta larga pandemia, decirle a toda la ciudadanía que aún cuando entramos a semáforo verde eso no quiere decir que bajemos la guardia, sobre todo a todas las personas que no han sido vacunadas con su segunda dosis y a todos los que no han sido vacunados hay que seguirse cuidando con todas las medidas sanitarias, no quiere decir al entrar al semáforo verde que podemos eliminar el cubrebocas o la sana distancia o las grandes comidas y cenas familiares, siempre hay que tener todas las medidas de precaución”, apuntó.

#EnVivo 🔴📹 Gracias al esfuerzo de todas y todos, la Ciudad pasará a semáforo verde la próxima semana. No bajemos la guardia, sigamos cuidándonos. https://t.co/hH9BAY5FaR — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 4, 2021

REACTIVACIÓN ESCALONADA

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), detalló cómo será la reactivación escalonada de las nuevas actividades que se autorizan en semáforo verde.

A partir del lunes 7 de junio reinician clases presenciales en talleres, casas de cultura, casas comunitarias, es un regreso voluntario, lo mismo que guarderías, hoteles y hospedaje hospedaje al 60%, tiendas departamentales, centros comerciales y comercio al 50%; restaurantes hasta las 12 de la medianoche en interiores.

El lunes 14 de junio eventos deportivos al aire libre al 50%, clases grupales en gimnasios y congresos y convenciones; y el lunes 24 de junio eventos de entretenimiento en espacios cerrados con capacidad mayor a mil 500 al 25%”, expuso.

ANTROS Y BARES SIGUEN SIN ABRIR

Dijo que la reapertura de los bares y antros sigue restringida, pero destacó que se mantienen pláticas con empresarios de este sector para definir la vuelta a las actividades.

Sobre el regreso a labores presenciales para los trabajadores del gobierno capitalino, las autoridades locales señalaron que aún no hay fecha para ello, pese al semáforo verde.