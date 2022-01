Escuela en EU causa indignación por utilizar la expresión "mexicano feo" en una tarea

Uno de los grandes problemas sociales que se vive en Estados Unidos es el racismo que sufren las minorías en este país, como lo son los afroamericanos y los grupos de migrantes, incluyendo a la comunidad latina en este país.

Aunque se ha trabajado para disminuir las agresiones, físicas y verbales, en contra de los latinos, la verdad es que hay un gran número de personas continúan con sus actos racistas.

Por desgracia, los niños y adolescentes, son expuestos a este tipo de acciones y crecen creyendo que son “normales” e incluso, en algunas escuelas se les enseña esta ideología de odio, aunque no se de manera evidente y descarada.

Este caso se presentó en el Distrito Escolar Central de Williamsville, en el estado de Nueva York. A un grupo de jóvenes entre 11 y 14 años se les pidió que tradujeran unas frases del inglés al español.

Los ejercicios presentados son los típicos que se pueden observar en este tipo de tareas. Frases típicas que se utilizan cuando te presentas con una nueva persona o llegas por primera vez un país.

Sin embargo, en la prueba había un par de ejercicios controversiales. El primero es traducir la frase: “You (friendly) are Mexican and ugly.” (Tu eres mexicano y feo). Más abajo, en el mismo texto, se puede leer: “You (Politely) are pretty and American” (Tu eres americano y bonito“).

— Allison Wainick (@AJ_WFlo) January 11, 2022