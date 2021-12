“Planta” Conacyt a estudiantes del CIDE

Este jueves los estudiantes que en días pasados tomaron la sede del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en la Ciudad de México convocaron a una mesa de diálogo a la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, quien no se presentó.

En la reunión que estaba programada alrededor del mediodía estuvieron presentes representantes de la Asamblea Estudiantil, así como de los sindicatos del personal académico (SIPACIDE) y de trabajadores (SITCIDE).

Ahí, los estudiantes denunciaron que han sido intimidados, además de que manifestaron su decepción por el rechazo al diálogo por parte de las autoridades del Conacyt.

“Antes que nada queremos comentarles un poco de cómo ha sido estar adentro, nos han tomado fotos, nos han amenazado con comunicados, la gente que está adentro tiene miedo, tiene miedo de qué no saben que les va a pasar mañana, no saben si les va a llegar un citatorio, no saben si les van a expulsar, por eso pedimos las no represalias. Nos decepciona realmente que no hayan venido a esta mesa de diálogo, hemos ido muy pacífico hasta ahora y en consecuencia no sorprende la renuencia que ha mostrado Conacyt para atender las necesidades estudiantiles, de trabajadores y académicos”, indicó un representante de la Asamblea Estudiantil.

En tanto, la Asamblea de Académicos convocó a una marcha para este sábado 4 de diciembre, a las 10:00 horas, del Parque Hundido a la sede del Conacyt, para defender la educación pública, la libertad de expresión y de cátedra, así como por la legalidad y respeto a la autonomía de las universidades y la libertad de investigación.