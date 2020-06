Pierde CDMX 200 mil empleos por Covid-19

Escucha la nota:



Este año en la Ciudad de México se han perdido alrededor de 200 mil empleos, la mayoría durante abril y mayo, a causa de la emergencia sanitaria, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Al participar en el foro virtual “Ciencia, estrategia y colaboración contra el COVID-19” organizado por el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey, la mandataria capitalina dijo que si bien la prioridad de su administración ha sido la población, también se tienen que considerar los impactos en lo social y económico.

“Llevamos ya prácticamente tres meses de cierre gradual de la economía, dos meses prácticamente de un cierre total de la economía de la ciudad de México y al mismo tiempo la ciudad en todo el año ha perdido alrededor de 200,000 empleos, particularmente de la mayor parte en abril y mayo, entonces uno siempre como gobernante y en este caso tiene el primer nivel como prioridad la salud obviamente pero también uno tiene que mirar lo que está pasando en la ciudad desde la perspectiva social y económica”, indicó.

Información relacionada: México rompe barrera de 150 mil contagios por Covid-19

Cabe recordar que a finales de abril las autoridades capitalinas estimaban que el impacto de la pandemia de Covid-19 fuera similar al vivido en 2009 durante la emergencia sanitaria por influenza, cuando se perdieron 100 mil empleos.

Durante el encuentro virtual también fue cuestionada sobre los posibles rebrotes durante la apertura gradual de la actividades en la capital, la funcionaria expuso que la apuesta de su gobierno es la estrategia de la aplicación de un mayor número de pruebas, así como el reforzamiento de las campañas para utilizar el cubrebocas y mantener las medidas higiénicas y de sana distancia.

En este sentido, Sheinbaum Pardo advirtió que la emergencia aun no termina y que viene la etapa más difícil.

“Esto todavía no se acaba y que quizá viene la parte más difícil que es ir poco a poco entrando a esta nueva normalidad que mientras no haya vacuna, no hay un medicamento que nos ayude en los casos graves pues tenemos que seguir protegiéndonos y esa protección pues tiene que ir poco a poco de la mano del bienestar pero es tarea de todos, esto no ha terminado, no es de que ya acabó y vámonos a la que sigue sino que el regreso tiene que ser igual de paulatino y con tanta paciencia como ha sido la paciencia de como se ha enfrentado la pandemia hasta ahora”, expuso.