Pide Sheinbaum a Murat y Segob atender conflicto triqui en CDMX

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum instó a los gobiernos federal y de Oaxaca a resolver el conflicto en San Juan Copala, que ha originado un plantón de los Triquis sobre Eje Central, protesta que cumple ya 10 meses en la Ciudad de México, donde no tendrían que estar manifestándose.

“Es un conflicto en el estado de Oaxaca, particularmente en San Juan Copala, y lo está viendo el subsecretario de derechos humanos Alejandro Encinas por parte de la Secretaría de Gobernación, de hecho yo me he comunicado personalmente con el gobernador Alejandro Murat, porque pues es un tema en Oaxaca, y no tendría por que estarse se manifestado en la Ciudad de México”, comentó.

En este sentido la funcionaria se pronunció por que se les ofrezca a los inconformes una alternativa, pues se busca evitar el uso de la fuerza pública.

“No hemos querido nosotros utilizar la fuerza pública, ni moverlos hasta que no se podía resolver, pero sí hemos estado insistiendo muchísimo tanto al gobernadora subsecretario a la secretaría gobernación para que pueda darse pues alguna alternativa a estas familias”, declaró.

Sheinbuam Pardo recordó que se trata de un problema añejo que no surgió en el actual gobierno, pero que sigue afectando a los habitantes de la Ciudad de México.