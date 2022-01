Pide sector taurino ‘cabeza fría y pensar dos veces’ antes de aprobar prohibición de fiesta brava

El presidente de la Asociación Mexicana de Tauromaquia, Pedro Haces Barba, pidió a diputados locales pensar dos veces, con cabeza fría y sin apasionamiento, antes de aprobar las reformas legales que permitan la prohibición de las corridas de toros en la Ciudad de México, pues entre las repercusiones se contempla la pérdida de 30 mil empleos directos e indirectos que genera esta actividad.

En sesión virtual de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso local, el taurino explicó que entre los afectados habría personas de la tercera edad, a quienes por su edad se le dificulta cada vez más encontrar una fuente de trabajo.

Información relacionada: Avanza en Congreso capitalino iniciativa para prohibir corridas de toro

“Y hay gente de la tercera edad que trabajan vendiendo para ayudarse tanto dentro como fuera de la plaza de toros que está en esta ciudad de México, que ya no van encontrar tampoco por la edad que tienen y la poca movilidad que eso te lo dan los años, un trabajo honesto donde puedan llevar a lo más sagrado que tenemos todos que es nuestras familias para poder si no tener lujos cuando menos poder alimentar y vestir a nuestros hijos”, indicó.

Asimismo Pedro Haces se pronunció a favor de reformar el reglamento taurino, el cual no ha tenido modificaciones desde 2004. En este sentido dijo que podría bajarse el nivel de sangre, pero no la esencia de la denominada fiesta brava.

“Yo lo cambiaría el tiempo por oportunidades, a lo mejor si a la segunda oportunidad no dobla el toro, bueno te retiras torero y el toro se devuelve a los corrales, es decir, modernizar sin perder la esencia, no podemos perder la esencia del caballo, no podemos perder la esencia de las banderillas, pero si podemos bajar el nivel de la sangre, de eso si estoy consciente, pero vuelvo a repetir sin perder esa esencia”, expuso.